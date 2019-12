Masacre en Pensacola: Un Militar Saudita asesinó a tres personas e hirió a once

Pensacola, Florida.- Un hombre armado mató a tres personas en la Estación Aérea Naval de Pensacola, en Florida, antes de ser abatido por un agente de la oficina del Sheriff de Escambia, según informaron las autoridades.

La Oficina del Sheriff del Condado de Escambia publicó en su página de Facebook: “Podemos confirmar que ya no hay un atacante activo en la Estación de Pensacola. Se confirma que el atacante está muerto”.

Esto es lo que sabemos hasta ahora:

La línea de tiempo: David Morgan, sheriff del condado de Escambia, dijo que recibieron un aviso de que había un atacante activo a las 6:51 a.m., hora local.

Murieron 3 personas y el atacante: Un total de cuatro personas murieron en el tiroteo, incluido el atacante, que no ha sido identificado.

11 personas fueron baleadas: las autoridades dijeron que un total de once personas recibieron impactos de bala. Ocho de ellos fueron transportados a un hospital local, donde uno de ellos murió.

Los agentes se enfrentaron al tirador: dos agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Escambia “enfrentaron” al tirador, según el sheriff. Uno recibió un disparo en la rodilla y el otro en el hombro, pero se espera que ambos se recuperen por completo.

Lo que no sabemos: aún no está claro si el tirador era personal militar. Los funcionarios también se negaron a responder preguntas sobre las armas utilizadas en el tiroteo y el edificio específico en el que tuvo lugar.

El sheriff del condado de Escambia, David Morgan, dijo que recibió la llamada sobre el tirador activo a las 7:51 a.m. ET , sobre una masacre en Pensacola.

El sheriff dijo que están en medio de la investigación y que no pueden proporcionar mucha información. Sin embargo, dijo, “caminar por la escena del crimen fue como estar en el set de una película”.

Los dos agentes que enfrentaron la amenaza están en el hospital local, ambos recibieron disparos en las extremidades. Se espera que se recuperen.

“Tenemos varios fallecidos y varios heridos”, dijo el comandante capitán Tim Kinsella en NAS Pensacola.

La base se cierra hasta nuevo aviso.

El alcalde de Pensacola, Grover Robinson lo calificó como un “día trágico” para la ciudad de Pensacola, “Somos una ciudad militar”. El alcalde pidió a los residentes que se mantuvieran alejados de ese lado de la ciudad.

Un ciudadano saudí es sospechoso del tiroteo en la estación aérea naval de Pensacola

Un miembro del entrenamiento militar saudí en la Estación Aérea Naval de EE.UU. en Pensacola es el presunto atacante en el incidente de hoy, según cinco funcionarios de defensa de EE.UU. y otra persona familiarizada con la investigación.

Los investigadores están indagando si estaba relacionado con el terrorismo, pero es muy pronto en la investigación.

El rey de Arabia Saudita Salman bin Abdulaziz Al-Saud ordenó a sus servicios de seguridad cooperar con Estados Unidos tras el tiroteo. Durante una llamada con el presidente Donald Trump este viernes, el rey expresó su “profunda tristeza y dolor” después de recibir la noticia sobre “un incidente de disparos de un estudiante saudí en Florida, que resultó en la muerte y heridas de una serie de ciudadanos estadounidenses “, según reportó el medio estatal de Arabia SPA.

Masacre en Pensacola: Un Militar Saudita asesinó a tres personas e hirió a once

