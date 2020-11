Gran asistencia a la MasterClass de Fitcombat en La Plaza de la República por el Día Contra la Violencia de Género.

Una Gran asistencia a la MasterClass de Fitcombat en La Plaza de la República en el marco de la conmemoración del Día Contra la Violencia de Género.

Esta clase especial de fitcombat estuvo dirigida por la Instructora Lindarath Larrazábal, y sus colegas Fabiola Sulbarán, Audrey Ramírez, Jennifer Colón, siguiendo las normas de bioseguridad del uso de tapabocas o mascarilla, uso de gel antibacteríal y distanciamiento social entre participantes de al menos 1.5 metros, cómo lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El fitcombat es una disciplina que mezcla el uso de técnicas de artes marciales, boxeo y aerobics de tal manera que el individuo aproveche diversos tipos de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos en una sola sesión, tomando en cuenta de ir paulatinamente elevando y reduciendo el ritmo cardíaco del participante de tal manera que pueda quemar calorías sin llegar a un agotamiento extremo.

Los especialistas indican que el fitcombat en una de las disciplinas que ayuda a quemar más calorías y mantener una buena capacidad aeróbica, además que puede ser practicada por personas de cualquier edad.

Esta disciplina se practica en varias partes del mundo, en Maracaibo la instructora Lindarath Larrazábal imparte las clases de Fitcombat en La Plaza de la República de Maracaibo ubicada en la Ave 5 de Julio con calle , todos los martes y jueves a las 5.15 pm (1 hora de duración) , pueden seguir su cuenta Instagram desde @lindafitcombat donde encontrarán mayor información al respecto.

Así se desarrolló la actividad, en la que Notiactual estuvo presente y trasmitió en vivo:

View this post on Instagram A post shared by NotiActual (@notiactual)

View this post on Instagram A post shared by NotiActual (@notiactual)

View this post on Instagram A post shared by NotiActual (@notiactual)

En : Deportes