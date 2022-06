MateBook X Pro laptop anuncia la era de los superdispositivos.

Queremos actualizar nuestro laptop y pensamos en uno con más memoria RAM, un disco SSD con mucha capacidad, una gran pantalla touch con muchos nits , un procesador de alta gama y si seguimos en esa ruta quedamos con un checklist que no ha evolucionado buscando aumentar las mismas características pero sin tomar en cuenta que en el mercado actual hay opciones como el MateBook X Pro laptop que con su opción de superdispositivo hace que todo cambie, ya que además de tener las conexiones físicas habituales y que es probable que se reduzcan con el tiempo puede que tengamos que convivir con ellas por unos cuantos años más, el MateBook X Pro dispone de esta opción que permite la auto detección de dispositivos compatibles y conectables en modo automático para que luego formen parte de un tipo de red privada local con el MateBook X Pro gestionándose desde el laptop como si todos fueran una extensión de él.

Este tipo de enfoque de Huawei en lo que ellos llaman la Smart Office es la evolución de las comunicaciones entre dispositivos compatibles que ya no solo están allí para una sola tarea ahora interactúan como una extensión de sí mismos uno con el otro y es ese el punto fuerte en el Internet de las cosas.

La pantalla, el verdadero color

Pero esto no es todo, la MateBook X Pro es la laptop que todos deseamos tener, ya que con 500 nits de brillo y con posibilidad de representar más de 1000 millones de colores tenemos un dispositivo que nos entregará el verdadero color de las cosas.

Con la gama de color P3 incorporada, podemos estar seguros que tendremos los colores reales en la pantalla, la gama P3 o DCI-P3 o DCI/P· se encuentra en el espacio de color RGB especialmente diseñada para usarse en las películas de cine digital, por lo que la calidad del color, la cobertura de cromaticidades y las gamas de cada color están aseguradas.

La certificación TÜV Rheinland , con la que cuenta el MateBook X Pro, el cual es el primer laptop del mundo en obtenerla, asegura que el usuario que pasa muchas horas delante de la pantalla trabajando tendrá bajo nivel de luz azul, una imagen sin parpadeos y amplia reducción de reflejos por lo que la ergonomía en este apartado es una novedad ya que el resto de los dispositivos que no cuentan con esta certificación solo ofrecen funciones basadas en software de reducción del filtro azul de las pantallas que terminan por verse en tonos naranjas oscuros.

En el caso de la Matebook X Pro la tasa de refresco es de 90hz y una precisión increíble de 264 PPI en la pantalla.

Por lo que unido a esto el Ajuste dinámico de la temperatura del color con que dispone el Matebook X Pro, que se adapta a las condiciones de iluminación ambiental lleva al usuario por los distintos ambientes de colores desde el Natural, pasando por el Frio y el Cálido con mucha sutileza.

El procesador y la memoria le dan mucha potencia.

Los superdispositivos el siguiente paso en la evolución de los laptops, la conectividad en todo momento.

Conectarse automáticamente con un Smartphone, para explorar y abrir sus archivos fácilmente, y pudiendo abrir Apps del Smartphone desde el Matebook X Pro es algo que muchos agradecerán, pero si dispones de un Matepad puedes tener una pantalla secundaria sincronizada totalmente, pero una de las características más importantes para quienes hacen uso intensivo de su laptop para realizar presentaciones es la de proyectar la laptop en monitores con baja latencia y calidad de película digitales.

El corazón del Matebook X Pro cuenta con un Intel® Core™ i7-1195G7 de 11ª generación y la tarjeta gráfica Intel® Iris® Xe, con 16 gigabytes de memoria RAM y 1 Terabyte de Disco SSD, toda esta potencia se una a una carga rápida inteligente que con solo 15 minutos de carga el usuario puede trabajar 3 horas con el laptop ya que el cargado es de 90W, incluyendo la positibilida de cargar otros dispositvos vía el USB-C.

Avances y más avances, este laptop no se quedará atrás por mucho tiempo.

En el ámbito de la biometría, El Matebook X Pro permite iniciar sesión a través del reconocimiento fácil con solo abrir la tapa pero si eso no es suficiente el botón de encendido posee un lector de huella dactilar que también permite iniciar sesión con los datos almacenados en un chipo independiente.

CONCLUSIÓN

Si necesitamos un laptop con grandes capacidades de procesamiento , alta movilidad y conectividad y que ni piense en parpadear al mostrarnos el verdadero color de las cosas la elección es definitiva, el Matebook X Pro es para nosotros.

Ingeniero Roberto Alemán

FICHA TÉCNICA DEL MATEBOOK X PRO:

Sistema Operativo Windows 11 Home Dimensiones y peso Ancho : 310 mm Profundidad : 221 mm Altura: 15,5 mm Peso: Aprox. 1,38 kg Pantalla Tamaño: 14,2 pulgadas Tipo: LTPS Relación pantalla-cuerpo:92,5% Relación de aspecto:3:2 Resolución: 3120 x 2080, 264 PPI Tasa de refresco:90 Hz/60 Hz Brillo máximo:500 nits Gama de colores:P3 Precisión de color:media △E < 1 Profundidad de color:1.070 millones de colores Ratio de contraste:1.500:1 Ángulo de visión:178° Pantalla táctil: Pantalla multitáctil de 10 puntos CPU Procesador Intel® Core™ i7-1195G7 de 11ª generación Gráficos integrados Gráficos Intel® Iris® Xe Memoria Ram LPDDR4 de 16 GB Almacenamiento 1 TB NVMe PCIe SSD Conectividad WLAN: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 160 MHz 2,4 GHz y 5 GHz: MIMO 2 x 2 WPA / WPA2 / WPA3 Bluetooth 5.1 Cámara Cámara HD de 720P Botones y Puertos De Conexión 4 USB-C (admite puerto de datos, carga y pantalla) Jack de 3,5 mm 2 en n 1 para auriculares y micrófono Sonido 6 altavoces 4 micrófonos Batería Polímero de litio, Capacidad: 60 Wh Aplicaciones Destacadas Superdispositivo* HUAWEI PC Manager Gestor de pantalla (modo Color, modo Eye Comfort) Modo de máximo rendimiento (teclas de acceso rápido: Fn + P) Alternar la tasa de refresco (teclas de acceso rápido: Fn + R) Restablecimiento de fábrica HUAWEI Teclado y Touchpad Panel táctil con toque multitáctil y HUAWEI Free Touch HUAWEI Share incorporado Recorrido de tecla de 1,5 mm Teclado tipo Chiclet retroiluminado de tamaño completo Botón de encendido con lector de huella dactilar