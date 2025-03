Max Rosado reinventa un clásico: Lanza “Killing Me Softly” en una vibrante versión salsa

Santo Domingo, Rep. Dom. – El talentoso cantante puertorriqueño Max Rosado se prepara para encender las pistas de baile con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Killing Me Softly”. Esta audaz reinterpretación de un tema emblemático que ha marcado generaciones revive el clásico en una versión salsa, fusionando el sabor tradicional con una energía moderna y contagiosa. Con este proyecto, Max Rosado rinde homenaje a la riqueza musical del pasado y se proyecta como un innovador que sabe transformar cada acorde en una experiencia única y bailable.

Una transformación musical que trasciende generaciones

Max Rosado asegura con pasión:

«Un tema que marcó generaciones, me llamó la atención grabar y darle vida en una versión bailable de salsa que sé que será del agrado del público bailador, tanto de la nueva como de la generación de antaño.»

Este proyecto no solo busca deleitar a quienes crecieron escuchando el original, sino también conquistar a las nuevas generaciones que aprecian la revitalización de los clásicos en ritmos contemporáneos. La propuesta de Rosado distingue la fusión de estilos, logrando que la pieza se convierta en un puente entre épocas y culturas, donde el legado musical se reinventa para adaptarse a los escenarios actuales.

Un 2024 lleno de logros y escenarios internacionales

El año 2024 se perfila como uno de los más trascendentales en la carrera de Max Rosado. Durante este año, el artista ha tenido la oportunidad de presentarse en diversos festivales y eventos emblemáticos que han llevado su música a un público internacional cada vez más amplio y diverso:

Festivales Estadounidenses: Max Rosado destacó en escenarios de ciudades reconocidas como Virginia Beach, Boston, Maryland y Cincinnati, donde su energía y carisma cautivaron a miles de asistentes.

Max Rosado destacó en escenarios de ciudades reconocidas como Virginia Beach, Boston, Maryland y Cincinnati, donde su energía y carisma cautivaron a miles de asistentes. Festival Internacional en Canadá: Uno de los hitos del 2024 fue cerrar la primera noche del Festival de Salsa en Toronto, Canadá. Este evento consolidó la presencia internacional de Max Rosado, demostrando su capacidad de conectar con audiencias multiculturales y reafirmando su condición de renovador de clásicos.

Uno de los hitos del 2024 fue cerrar la primera noche del Festival de Salsa en Toronto, Canadá. Este evento consolidó la presencia internacional de Max Rosado, demostrando su capacidad de conectar con audiencias multiculturales y reafirmando su condición de renovador de clásicos. Homenaje en MLB: En septiembre, Max Rosado se destacó al interpretar el himno nacional de los Estados Unidos durante un partido de los Baltimore Orioles de la MLB, una experiencia cargada de orgullo y simbolismo, que puso de manifiesto la versatilidad y el alcance de su talento.

Estas presentaciones, de gran envergadura y relevancia, no solo han resaltado su capacidad vocal y escénica, sino que también han cimentado su reputación como uno de los artistas más prometedores de la salsa contemporánea.

Un trabajo de producción de excelencia

La calidad y el acabado son elementos esenciales en el nuevo sencillo. “Killing Me Softly” cuenta con un equipo de producción de primer nivel que ha contribuido a darle una firma sonora única y profesional:

Producers: Leonardo Garcia Max Rosado

Arranger: Winston Blur

Executive Producer: Max Rosado

Mix and Master: Emmanuel «Cerebro» Romero



Cada miembro del equipo ha aportado su habilidad y experiencia, asegurando que cada nota, cada percusión y cada matiz del clásico logre una perfecta sinergia en la versión salsa. El resultado es una pieza musical que respira autenticidad, tradición y una innovadora frescura, invitando a los oyentes a dejarse llevar por el ritmo y la pasión de la salsa.

Disponibilidad y proyección digital

«Killing Me Softly» ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, permitiendo que tanto antiguos admiradores del clásico como nuevos fans del género puedan disfrutar de esta exquisita producción. La estrategia digital detrás del lanzamiento busca no solo facilitar el acceso a la canción, sino también invitar a una comunidad global a redescubrir un emblemático tema que renace con una fuerza inigualable.

Además, la presencia de Max Rosado en plataformas de streaming y redes sociales sigue creciendo, evidenciando la creciente demanda y el reconocimiento internacional de su propuesta musical. Su capacidad para reinventar y conectar con el público se refleja en cada nuevo proyecto, haciendo de él una figura esencial en la escena musical contemporánea.

Acerca de Max Rosado

Originario de Puerto Rico, Max Rosado ha logrado construir una sólida carrera gracias a su inconfundible estilo y a una pasión desbordante por la música. Reconocido por su habilidad para fusionar géneros y reinventar clásicos, Rosado se ha destacado por su energía en vivo y su capacidad para conectar emocionalmente con su audiencia. Su visión artística y su dedicación lo han llevado a escenarios internacionales, consolidándolo como uno de los referentes emergentes en la escena de la salsa y la música urbana.

La transformación de “Killing Me Softly” en una pieza bailable y cargada de ritmo es solo una muestra de su continua búsqueda por innovar sin perder la esencia de la tradición musical que lo ha inspirado a lo largo de su carrera. Cada presentación, cada grabación, y cada nuevo proyecto reafirma el compromiso de Max Rosado con la calidad y con una experiencia musical inolvidable.

