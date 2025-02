«Me Duele»: El Nuevo Lado Emotivo de Izis «La Enfermera de la Salsa»

Santo Domingo, Rep. Dom. – Izis «La Enfermera de la Salsa», la destacada cantante y compositora, presenta con gran entusiasmo su más reciente sencillo «Me Duele», una emotiva canción que forma parte de su última producción discográfica titulada «A Mi Manera». Este tema, nacido de la pluma del reconocido compositor Pedro Jesús, promete convertirse en un éxito que resonará en los corazones de todos los amantes de la salsa.

«Me Duele» es una pieza que fusiona ritmos tradicionales con arreglos contemporáneos, creando una experiencia musical única. La poderosa voz de Izis transmite con intensidad las emociones de amor y desamor, contando historias que reflejan las vivencias cotidianas de muchas personas.

«Esta canción es muy especial para mí. A través de ‘Me Duele’, busco conectar con aquellas almas que han sentido el profundo dolor de amar y perder. Trabajar con Pedro Jesús ha sido un honor; su talento como compositor ha enriquecido enormemente este proyecto», expresa Izis.

El álbum «A Mi Manera» es un viaje autobiográfico que explora diversas facetas de la vida y el amor, mostrando la versatilidad y madurez artística de Izis. Con este trabajo, la artista reafirma su compromiso con la innovación dentro del género de la salsa, aportando frescura y autenticidad.

Sobre Izis «La Enfermera de la Salsa»:

Conocida por su energía en el escenario y su capacidad para conectar con el público, Izis ha forjado una exitosa carrera que combina su pasión por la música y su vocación como enfermera. Su apodo, «La Enfermera de la Salsa», refleja esa dualidad entre el arte y el servicio, llevando sanación no solo a través de sus cuidados, sino también mediante sus canciones.

A lo largo de su trayectoria, ha compartido escenario con grandes exponentes de la música latina y ha participado en festivales internacionales, consolidándose como una de las voces más prometedoras del género. Su autenticidad y dedicación la han hecho merecedora del cariño y respeto del público y la crítica especializada.

