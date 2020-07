“ME MUERO POR TI” EL NUEVO PROMOCIONAL DE D’COUSINS

Los primos y dúo venezolano D’Cousins, conformado por Kevin & Javier, estrenan “Me muero por ti”, un tema de amor y aventura, con un ritmo fresco bajo la producción musical de Caligo Studio y un videoclip grabado auténticamente en cuarentena por el #TeamDCousins.

Luego de su anterior tema “Darte”, dedicado a toda su fanaticada en agradecimiento por su apoyo incondicional, D’Cousins, no deja de producir en tiempo de cuarentena y confinamiento social, presentando su más reciente promocional “Me muero por ti”.

“Me muero por ti”, un sencillo que se desprende del ciclo de producciones que está trabajando actualmente el dúo, D’Cousins, conservando la línea musical de amor y aventura que lo caracteriza. Con este tema buscan explorar el mercado internacional, debido al gran auge de las plataformas digitales en tiempo de confinamiento social.

“Me muero por ti” es una composición del propio dúo D’Cousins, Kevin García y Javier León, y en la producción musical Gabo Graterol de Caligo Studio. Cabe destacar que el videoclip fue dirigido por el propio cantante Kevin García, en la producción Cristhian solorzano y Jony Colmenares “Nony Taow”, y en la edición Manu Creativo.

Muestra de la autenticidad de “Me muero por ti”, fue el rodaje del videoclip, que se realizó en plena cuarentena, en una reconocida autopista de la gran Caracas, respetando las normativas de prevención para la seguridad de todos, para seguir llevando la buena música a los hogares.

«Este tema refleja esa ausencia del amor que dejamos escapar por orgullo, donde crecen las ganas y deseos de pasarla bien nuevamente, esperando el momento que regrese, para vivir lo nuestro. En esta producción quisimos plasmar que a pesar de las dificultades, en cuarentena, no nos podemos detener y hay que seguir trabajando por lo que apreciamos. Así que ‘Me muero por ti’ público amado para seguir llevando música de corazón para ustedes y otras latitudes», expresó el dúo musical D’Cousins.