«Me voy a quitar de en medio» en voz de Yoskar Sarante

Miami FL, 10 de marzo de 2022.- (@MinayaPR) JN Music Group se complace en presentar el tema inédito grabado por Yoskar Sarante en vida, una canción que le rinde homenaje al ídolo por siempre, Vicente Fernández titulado «Me voy a quitar de en medio».

Esta canción fue grabada en el estudio por Yoskar y es parte del importante sello discográfico en su haber como parte de su catálogo musical, consolidando sus 40 años en la industria musical como sello independiente dirigido por los hermanos Juan Hidalgo y Nelson Estevez.

A tres años del fallecimiento del gran cantante y exponente de la bachata Yoskar Sarante, su legado musical sigue más vivo que nunca en los corazones, plataformas digitales y emisoras reconocidas a nivel mundial, demostrando que las leyendas nunca mueren.

«Me voy a quitar de en medio’ es un tema perteneciente a la exitosa telenovela «La Mentira», creación del compositor Manuel Monterrosas, y está incluida en el álbum “Entre el amor y yo” que interpretó Vicente Fernández.

Yoskar Sarante desde su infancia estuvo vinculado al arte. Dio sus primeros pasos hacia el merengue y perteneció al Grupo Internacional Melao, una banda de merengue en la República Dominicana. Participó en varios concursos para niños, destacando el programa más popular de la temporada «Mundo Infantil».

Trabajó con el movimiento de la nueva bachata y participó en compilaciones como Bachata típico y The Rough Guide to Bachata. Durante su carrera, fue invitado a cantar para el alcalde en el Estadio de los Mets de Nueva York, lo que le valió algunos elogios en los Estados Unidos. Fue ampliamente conocido internacionalmente por su música que trataba temas románticos. El 28 de enero de 2019, falleció en un hospital en Orlando (Florida) a causa de fibrosis pulmonar.

Algo curioso de notar es que es una canción hecha en 1996 por Yoskar (Amor a Medio Tiempo, Yoskar Sarante) de la producción: Niña sedienta sea número uno por más de 10 semanas y contando.

25 años después de haberse grabado suena como nueva en 2021. de igual forma suena con insistencia otra canción llamada: Tu el y Yo de la producción: si fuera ella 1998 y suena en diciembre del 2021, temas pertenecientes al Catálogo de JN Music Group.

«Me voy a quitar de en medio» en voz de Yoskar Sarante was last modified: by

En: Notas de Prensa