Medallones de res con salsa de cebolla

Ponle tu sazón a estos medallones y disfruta de un almuerzo de lujo…

Ingredientes (6 personas)

12 medallones de res (lomito, ganso, pulpa negra)

6 ajos machados

2 cdas. de salsa inglesa

Aceite para dorar

Sal y pimienta negra molida Salsa de cebolla 2 cdas. de azúcar morena

4 cebollas grandes

4 cdas. de aceite

1 cda. de tomillo seco

Sal y pimienta al gusto

1 cda. de maicena

Tomillo fresco para decorar

45 minutos

Preparación

Aliñar los medallones de res con los ajos machacados, la salsa inglesa, la sal y la pimienta al gusto.

Picar las cebollas en tiras. Acaramelar la cebolla en un caldero con tres cucharadas de aceite y dos cucharadas de azúcar morena. Al estar listas, agregar el consomé de carne, el vino tinto, el tomillo, la sal y la pimienta. Cocinar la salsa por quince minutos.

Dorar los medallones en una sartén de hierro con una cucharada de aceite y una cucharada de mantequilla. El tiempo de cocción dependerá del término que usted desee la carne.

Servir los medallones en una bandeja adornada con vainitas y zanahorias cortadas en julianas.

Acompañar con la salsa de cebolla servida en un recipiente aparte.

Otra opción es servir dos medallones en cada plato, cubierta con tres cucharadas de la salsa y acompañados con los vegetales cortados en julianas, puré de papas o arroz.

Receta Estampas

