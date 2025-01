Un médico de Malibú salvó su casa y demostró que con la debida organización se puede vencer los incendios en Los Ángeles.

Un neurocirujano radicado en Los Ángeles dedicó casi una semana a proteger las viviendas de su vecindario de un devastador incendio. En declaraciones un medio local, mencionó que había estado preparándose durante 15 años para enfrentar una situación de esta magnitud.

El doctor Chester Griffiths, de 62 años y habitante de Malibú, optó por desobedecer las órdenes de evacuación y permaneció en su hogar para combatir las llamas del incendio de Palisades. Contó con la colaboración de su hijo y un vecino, trabajando juntos hasta que los equipos de emergencia pudieron asistirlos.

«Siempre supimos que un incendio podría ocurrir, aunque no teníamos idea de cuándo sucedería», expresó Griffiths a un medio local.«Nunca imaginamos que sería tan devastador y catastrófico».Griffiths relató que acababa de finalizar una cirugía pocas horas antes de regresar a su vecindario en Malibú para enfrentar el fuego.

«Las casas colapsaban como fichas de dominó», recordó.Afortunadamente, él y su vecino, Clayton Colbert, habían diseñado un plan de acción para casos de emergencia y habían conseguido mangueras para su uso.Griffiths, su hijo y Colbert conectaron cuatro mangueras a fuentes de agua, rociando las llamas desde los techos y utilizando tierra para sofocar las brasas en el suelo.

«Durante aproximadamente 12 horas, nos cayeron brasas ardientes», indicó el doctor Griffiths.Los bomberos solo pudieron unirse a su esfuerzo en los últimos días de esta ardua lucha, que se extendió por una semana, debido a que los recursos eran «extremadamente limitados» por la gran cantidad de incendios en la región de Los Ángeles.

La labor de este héroe demuestra que prepararse con antelación, organizarse y resistir es la respuesta y solución para los incendios forestales en la zona de Los Ángeles, en contra prestación a la labor gubernamental local que ha sido altamente criticada.

«Los servicios de emergencia determinaron que no era posible salvar todas las casas», afirmó Griffiths, quien además subrayó que «comprende completamente» por qué el cuerpo de bomberos estaba abrumado de trabajo.«Por esta razón, es crucial prepararse con anticipación, contar con el equipo adecuado y recibir el respaldo de la comunidad», concluyó.

