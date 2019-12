Médico tratante de Rufo: “Se ha portado como un campeón”

El pasado martes 3 de diciembre la Fundación Frigilux ofreció una rueda de prensa en las instalaciones del Hotel Hesperia de Valencia con el doctor Miguel Salinas, médico tratante de Rufo Chacón y el equipo de la Fundación Frigilux para dar los detalles de los procedimientos médicos durante su estancia en España.

La Fundación Frigilux ha acompañado a Rufo desde que su madre, Adriana Parada, estableció contacto con ellos. “Nosotros nos vimos bendecidos cuando su mamá nos contactó. Al segundo día, nos dirigimos al hospital donde era tratado y se encontraba en un estado de convulsión”, dijo Oswaldo Malpica, director de Mercadeo y Comunicaciones de Frigilux.

Desde ese momento esta fundación no ha abandonado a Rufo, apoyándolo en todo lo que el joven ha requerido desde asistencia psicológica hasta finalmente viajar a Barcelona, España, para colocarse unas prótesis oculares y un sistema de inteligencia artificial.

El presidente de la empresa, Yaser Dagga, ha sido pieza clave en todo este proceso. “En las reuniones de junta directiva siempre existe una pregunta inicial por parte del señor Dagga y es ¿qué podemos hacer para hacerlo mejor? No solo con nuestra marca ni con nuestros productos sino en la sociedad. Esto es una muestra de ello”, acotó Malpica quien, además, afirmó que la fundación atiende cerca de 4.700 niños a nivel nacional.

“Cuando recibimos a Rufo en la clínica nos encontramos con un problema y era que las cavidades se habían empezado a retraer (…) Tuvimos que hacer un trabajo rápido para ampliar la cavidad ocular para que pudiésemos adaptar las prótesis y a las dimensiones que el chico necesitaba. Lo hicimos en 15 días y con el esfuerzo de Rufo quien se ha portado como un campeón en todo momento”, dijo el doctor Salinas.

También explicó que las prótesis que actualmente porta Rufo fueron fabricadas totalmente a la medida. “Logramos conseguir un ajuste del 100 por ciento y esto nos da un arrastre casi perfecto del movimiento de las prótesis. Esto está muy bien porque ajustamos exactamente para el movimiento y también para que los músculos trabajen lo mejor posible y esto nos ayuda a un buen funcionamiento del párpado”.

Salinas acotó que ahora lo que queda es esperar unos meses para que el joven se siga adaptando a las prótesis, a que encajen y se vaya familiarizando con su uso.

Además de las prótesis, Rufo también cuenta con un sistema de inteligencia artificial que le permite desenvolverse de buena manera con su entorno. “Es una herramienta genial para interactuar con su entorno. Él a partir de ahora, puede escanear caras de las personas que tenga al frente, memorizar los nombres (…) tiene un sensor de movimiento que cuando hace un gesto con la muñeca le da hora y la fecha. También, si tiene una moneda, le dice la cantidad de dinero que tiene en la mano”, explicó el especialista.

“Este dispositivo le posibilita leer, esto le abre una puerta inmensa al futuro de Rufo, le devuelve el derecho a estudiar de manera formal. Esto es lo que nos llena más de orgullo”, expresó el director de Mercadeo y Comunicaciones.

Rufo es el primer caso venezolano que atiende la clínica Ocular Lab de la mano del doctor Miguel Salinas. “Es nuestro primer caso venezolano y es imborrable. Más allá de lo profesional hay un componente humano. Además, la Fundación Frigilux ha estado cerca”, dijo el especialista.

