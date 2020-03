Médicos venezolanos recibirán 1 Petro otorgado por el gobierno de Venezuela

Nicolás Maduro anunció que a partir de este martes todos los médicos recibirán un petro convertible como bono especial por la conmemoración del Día del Médico.

«He hablado con Delcy Rodríguez para que procedamos a depositarles un petro convertible como bono especial del Día del Médico», dijo.

Adelantó que está preparando una nueva ofensiva con dicha criptomoneda.

El régimen entregó como aguinaldo en diciembre de 2019, mediante la plataforma patria, medio petro a 6 millones de venezolanos, y era obligatorio gastarlo en la misma moneda.

Esto supuso un problema a la hora de cambiarlo, debido a que no se podía canjear y solo mediante la plataforma biopago del Banco de Venezuela se podía gastar, luego de permanecer muchas horas en largas colas.

