Medidas de bioseguridad disminuyen riesgos en parturientas con coronavirus

**Especialistas del Grupo Médico Santa Paula (GMSP) advierten que se deben tomar medidas de aislamiento y contar con servicios de asistencia especializada, en caso de afectación del sistema respiratorio de la madre.

A diferencia de otras infecciones bacterianas o virales, la enfermedad leve/moderada por coronavirus no implica un grave riesgo para las embarazadas durante las últimas semanas de gestación, así como tampoco pareciera afectar la salud del feto o el proceso del nacimiento, si a la hora del mismo se toman medidas eficaces de bioseguridad, según explican los especialistas en medicina materno-fetal.

El ginecobstetra Jesús Veroes, coordinador académico de la Unidad de Salud Femenina del Grupo Médico Santa Paula (GMSP) explica que, salvo en casos graves, el contagio por Covid-19 no hace que se tenga que cambiar la vía de parto –cesárea o parto natural-; pero es necesario aplicar los protocolos dictados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, además de contar con atención y servicios médicos especializados para actuar en caso de alguna complicación por afección de las vías respiratorias de la parturienta.

“La madre puede tener coronavirus pero el bebé no va a nacer con esta infección, es importante decirlo. En el caso de asistir a una mujer infectada que esté en labor de parto, se contará con una ruta especial para aislarla y una atención personalizada, con protección para el personal médico asistencial, quien debe contar con los equipos de bioseguridad para el Covid-19, así como el entrenamiento para usarlo”, señala Veroes.

Consecuencias del Covid-19 en el parto

De acuerdo con los estudios médicos que hay hasta la fecha, el galeno explica que la hipoxia o falta de oxígeno en la sangre es el principal riesgo que pueden tener las parturientas con coronavirus. En estos casos, el GMSP cuenta con los equipos necesarios para la atención de cuadros complejos, que permitan preservar la salud del binomio materno-fetal, a través de una infraestructura especialmente concebida para los nacimientos por partos o cesáreas, además del respaldo de una completa Unidad de Terapia Intensiva Neonatal, equipada para atender situaciones con el recién nacido que ameriten cuidados especiales.

“Esto brinda seguridad durante el trabajo de parto, y por ende, mejora las condiciones neonatales. Recordemos que durante este proceso puede haber, según severidad de complicación, menos oxígeno porque la madre presenta dificultad respiratoria por la infección”, señala Veroes.

En cuanto a la trasmisión del virus por la leche materna, el especialista asegura que los estudios científicos descartan la posibilidad de contagiopor de esta vía. Lo que si aconseja, en caso de una mujer infectada y con clínica respiratoria severa, es extraer la leche de la madre y administrarla con asistencia de un personal o familiar, no considerado contacto.

Embarazo y riesgo de infección

Por su parte, el Dr. Daniel Márquez, especialista en Medicina Materno-Fetaly coordinador de la Unidad de Perinatología Unifem-GMSP, explica que los datos científicos disponibles señalan que las embarazadas no “parecen ser especialmente susceptibles” al coronavirus, a diferencia de lo que sucede cuando se trata de otras enfermedades virales e infecciosas.

“A pesar de su condición de inmunosupresión por la gestación, las futuras madres no están dentro de los grupos más afectados por el virus. No se trata de generar un ‘exceso de tranquilidad’, porque las embarazadas requieren cuidados especiales y deben aplicar enfáticamente las mismas medidas preventivas que el resto de la población ante esta pandemia”, asegura el especialista.

Recomendaciones a gestantes

Ante la sospecha de haber contraído la infección por Covid-19, Márquez recomienda:

-Comunicarse con su obstetra tratante lo más pronto posible, así como ponerse en contacto con el número de atención 0800-COVID19, a fin de canalizar la realización del test diagnóstico específico.

–Si presenta dificultad para respirar y se exacerban los síntomas, debe acudir de manera inmediata a un centro de salud autorizado para tratar casos de coronavirus.

-Cumplir cabalmente con el aislamiento y las medidas preventivas como el resto de la población.

Finalmente, los especialistas enfatizaron en el hecho de que estos estudios son los realizados hasta la fecha, entendiendo el comportamiento dinámico y cambiante del virus, así como su virulencia

