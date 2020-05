Melisa Rauseo figura en la edición 22 de Sport Magazine

El equipo de “Sport Magazine”, encabezado por Diego Manuel Pereira y Joseph Daniel Herrera, anuncian la salida de la edición número 22 de la revista protagonizada por la reconocida animadora Melisa Rauseo quien muestra su lado fitness y cuenta cómo fueron sus inicios en el mundo artístico.

Los temas que son expuestos en esta recién estrenada edición, giran a favor de la salud, la farándula, la estética, el deporte y otros contenidos de

interés colectivo.

Melisa se suma a la amplia lista de talentos venezolanos que han sido parte de esta importante revista en ediciones anteriores. Algunos de ellos son: Chyno Miranda, Yuvanna Montalvo, Charyl Chacón, Adriana peña, Edymar martinez, Adriana peña , Laura Chimaras entre muchos más.

La producción general estuvo a cargo de Joseph Daniel Herrera y Soreny Salazar Velarde. El lente fotográfico fue de Alirio Vargas, maquillaje y

estilismo en las manos de Gabriel Hacedor y vestuario de Ray Colección.

Es importante resaltar que “Sport Magazine”, es un proyecto que tiene como única finalidad enaltecer lo mejor del arte y el deporte venezolano.

Sus directivos apuestan a reinventarse en cada edición para el disfrute de cada uno de sus seguidores

A partir del 23 de mayo la podrán encontrar de manera digital en la plataforma digital www.issuu.com : Sport Magazine Ve. Para estás y otras informaciones, puede seguir la cuenta oficial de la revista

en Instagram: @sportmagazineveoficial

Link de issuu : https://issuu.com/ sportmagazineve

En : Notas de Prensa