Mente Sideral: la nueva producción musical de la banda de rock La Sexta

Santo Domingo, Rep. Dom. (24 de marzo del 2025). – La banda de rock La Sexta nos sorprende con su nueva propuesta musical titulada “Mente Sideral”, un EP compuesto por seis canciones originales que apuestan a la versatilidad del género, y una versión especial de “No Time To Die”. La producción fusiona diversas corrientes del rock a nivel mundial, reflejando la esencia e identidad única de esta agrupación de origen dominicano.

Este trabajo incluye piezas que van desde lo introspectivo hasta la cotidianidad irreverente. Tal es el caso de “Camino Solo”, que lleva al oyente en un viaje emocional a través de sus poderosas letras y una melodía envolvente, y “No Me Acuerdo”, que narra los sucesos que pueden ocurrir luego de una noche de copas y diversión con amigos.

Las canciones que componen este EP son:

Camino Solo Zombie Parade No me acuerdo Instinto (Mente Sideral) No Time to Die The Man Above El Príncipe

Las canciones fueron escritas por Alex y Arturo Grullón en la colaboración de Luis Estrella en la canción “Zombie Parade”, quienes han plasmado en cada verso sus experiencias y sentimientos más profundos, los cuales se complementan con la energía y el dinamismo de la batería de Guillermo Perdomo, y la mezcla de sonido magistral de Iván Batista.

La producción estuvo a cargo de Jonathan Piña, quien aportó su experiencia y visión para crear un sonido que resalta la energía cruda y auténtica de La Sexta.

Con una base sólida en el rock clásico, pero sin dejar de lado influencias de géneros contemporáneos, La Sexta ha logrado consolidar un sonido distintivo caracterizado por su autenticidad y pasión. “Mente Sideral” es el reflejo de la madurez musical de la banda, que se ha posicionado como una de las propuestas más prometedoras dentro de la escena del rock dominicano.

El lanzamiento de esta producción promete resonar fuertemente entre los fanáticos del rock, tanto locales como internacionales, con un sonido único que reafirma el potencial de La Sexta para seguir dejando huella en la industria musical global.

“Mente Sideral” ya está disponible en todas las plataformas de streaming, y La Sexta sigue su camino, demostrando que no hay fronteras para la música que nace del corazón.

