Menteabierta lanza “Eso Da Pena”: Salsa urbana con sabor a barrio

Santo Domingo, 12 de julio de 2024. Ángel Leonardo Valdez Morillo, conocido en el mundo del arte como “Menteabierta”, ha irrumpido en el ruedo musical con su primer sencillo titulado “Eso Da Pena”. Nacido y criado en el histórico sector de Los Mina, en la vibrante zona oriental de Santo Domingo, Menteabierta fusiona la pasión de la salsa con elementos urbanos contemporáneos, creando un estilo único y ecléctico que captura la esencia diversa y dinámica de su entorno.

Como hábil compositor, las letras de Menteabierta reflejan las realidades crudas y los sueños vibrantes de su barrio. En “Eso Da Pena”, nos sumerge en la historia de una mujer atrapada en un triángulo amoroso peligroso. La canción, producida por el renombrado Wilbert Taveras para La Oreja Media Group, combina una orquestación de salsa bien lograda con letras callejeras potentes. Las emociones crudas y las reflexiones profundas sobre la ambición, el amor y las consecuencias de nuestras acciones se entrelazan en esta intrigante narrativa.

El sencillo ha tenido gran aceptación radial en República Dominicana, manteniéndose en el top 10 de salsa durante 6 semanas consecutivas, incluyendo 2 semanas como Hot Song según los charts de Monitor Latino. Además, debutó en La Mega 97.9 de Nueva York con DJ Joan y en La Mega de Filadelfia con Rudy Rudisimo. Actualmente, Menteabierta trabaja en su próximo corte promocional titulado “Sistema de Barrio (Naky Naky)”.

Menteabierta trasciende las etiquetas de ser solo un rapero; es la voz de una generación entera, el eco de un pueblo que se alza en busca de justicia y oportunidad. Su música es un puente que une corazones y trasciende fronteras:

