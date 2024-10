Menteabierta Lanza su Nuevo Sencillo «En Chupe» Bajo la Distribución de La Oreja Media Group

Santo Domingo, Rep. Dom. – El salsero dominicano Menteabierta, después del gran éxito de su hit «Sistema De Barrio», se complace en presentar su nuevo sencillo titulado «En Chupe». Este emocionante lanzamiento promete conquistar aún más corazones y oídos en todo el mundo.

«En Chupe» ha sido creado por los talentosos autores Ángel Leonardo Valdez Morillo y Wilbert Taveras, quien también ha desempeñado el papel de productor musical, asegurando una producción de la más alta calidad. El lanzamiento se encuentra bajo la distribución de La Oreja Media Group, destacada por su impecable trabajo en la industria musical.

El video oficial de «En Chupe» ha sido dirigido por Chris R. Ureña, aportando una narrativa visual que complementa y enriquece la experiencia musical de la canción. La colaboración entre estos profesionales del medio promete un producto final que no solo resuene en la pista de baile, sino también en el corazón de cada oyente.

Menteabierta continúa solidificando su posición como uno de los artistas más influyentes de la salsa contemporánea, llevando la esencia de la música dominicana a nuevas alturas. Su dedicación y pasión por la música son evidentes en cada lanzamiento, y «En Chupe» no es la excepción.

