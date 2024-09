Menteabierta Sigue Revolucionando la Salsa Urbana con su Nuevo Hit: «Sistema de Barrio»

Santo Domingo, Rep. Dom. – Menteabierta vuelve a la escena musical con su segundo sencillo promocional, Sistema de Barrio (Naky Naky), luego del éxito de «Eso Da Pena», el cual se mantuvo en la posición número 2 del chart de Salsa en República Dominicana y Hot Song en Monitor Latino.

En esta nueva salsa urbana, Menteabierta sigue mostrando su capacidad para fusionar la salsa con las historias crudas y reales de la vida en las calles. Bajo la producción del renombrado Wilbert Taveras, Sistema de Barrio pinta un retrato vívido y sin filtros de las reglas no escritas del barrio, donde la lealtad es efímera y el peligro constante.

El video musical de Sistema de Barrio, producido por Christopher R. Ureña, fue filmado en el corazón del barrio de Menteabierta, Los Mina, para capturar la esencia auténtica de lo vivido. Con su estilo inconfundible, Menteabierta utiliza sus letras para contar historias de supervivencia en un entorno donde nadie está a salvo y las traiciones se convierten en parte de la rutina diaria.

La fusión entre la salsa y los ritmos urbanos no solo resalta la musicalidad de Menteabierta, sino que también conecta emocionalmente con un público que vive o entiende la vida en el barrio. Sistema de Barrio reafirma el poder narrativo de Menteabierta, consolidándolo como un referente dentro de la salsa urbana.

