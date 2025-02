Menteabierta y Christian Alicea unen talentos en el explosivo «En Chupe Remix»

Santo Domingo, Rep. Dom. (Febrero del 2025). – El talentoso artista dominicano Menteabierta lanza oficialmente el esperado remix de su éxito «En Chupe», esta vez en colaboración con la sensación puertorriqueña Christian Alicea. «En Chupe Remix» es una salsa urbana electrizante que invita a disfrutar y a vacilar con los panas, encapsulando la esencia festiva del Caribe.

Esta colaboración explosiva representa la unión musical entre República Dominicana y Puerto Rico. Menteabierta aporta el ritmo vibrante de los barrios de Santo Domingo, mientras que Christian Alicea infunde su estilo inconfundible desde las montañas de Lares. Juntos, crean una combinación irresistible que promete encender las pistas de baile y convertirse en el tema emblemático del verano 2025.

El video oficial de «En Chupe Remix» fue filmado en el histórico barrio Los Pepines en Santiago de Los Caballeros, República Dominicana. Este lugar no es solo el escenario perfecto por su autenticidad y colorido, sino también por ser el lugar de nacimiento del gran maestro de la salsa, Johnny Pacheco. El video rinde homenaje a la rica herencia salsera, mostrando escenas de alegría, baile y camaradería que reflejan la cultura caribeña.

La canción cuenta con una versión en Dolby Atmos que resalta cada detalle de la producción, brindando una experiencia sonora inmersiva única. Los oyentes podrán disfrutar de una calidad de sonido envolvente que realza la energía y pasión de este tema, sumergiéndose completamente en el mundo musical de Menteabierta y Christian Alicea.

«En Chupe Remix» fue producido por el reconocido maestro Wilbert Taveras, cuya experiencia y visión han elevado la canción a nuevas alturas. La publicación y distribución está a cargo de La Oreja Media Group, asegurando que este hit llegue a una audiencia global y conquiste corazones en todas partes.

