Cremosa sopa de papas

Un Ligero y rico almuerzo para el fin de semana. Porcion para 4 Personas.

Ingredientes

2 cucharadas de aceite vegetal 1 cebolla mediana, picada 1 1/2 libras de papas (2 grandes), peladas y cortadas en cubitos de 1/4-pulgadas 3 1/2 tazas de agua 4 cucharaditas de MAGGI Caldo Sabor a Pollo Granulado 1 lata (7.6 onzas líquidas) de Media Crema NESTLÉ Tocino frito y desmenuzado (opcional) Queso cotija desmenuzado (opcional) Cilantro picado (opcional) Preparación CALIENTA el aceite en una olla grande a fuego medio. Añade la cebolla; cocina, mezclando ocasionalmente de 1 a 2 minutos o hasta que quede tierna. Añade las papas, el agua y el caldo; cocina hasta que hierva. Cocina a fuego medio durante 15 minutos o hasta que las papas estén tiernas. AGREGA Añade la media crema Licuar y dejar que se caliente, mezclando ocasionalmente. Sirve cada porción con tocino, queso y cilantro. Redacción Notiactual