Mercado campesino en Ciudad Bolívar, una apuesta por la sostenibilidad

Los mercados campesinos son esenciales porque promueven la economía local, fomentan la producción y el consumo de alimentos frescos y saludables, y fortalecen la conexión entre los productores y la comunidad.

Estos mercados no solo ofrecen productos agrícolas de alta calidad cultivados de manera sostenible, sino que también educan a la población sobre prácticas agrícolas responsables y la importancia de la sostenibilidad ambiental. Además, crean un espacio para la interacción comunitaria, la difusión de conocimientos y la promoción de una cultura de autosuficiencia, contribuyendo así a la resiliencia y bienestar de la comunidad local.

Por esta razón, el Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño en coordinación con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar anuncian la realización del Mercado Campesino del 12 al 14 de julio en la terraza de este centro comercial. Este evento especial busca apoyar a los agricultores locales y promover el consumo responsable y sostenible en la comunidad.

Actividades Destacadas:

Jornada de adopción: El sábado 13 de julio, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., se llevará a cabo la actividad «Encuentra tu compañero», en colaboración con fundaciones de rescate animal. Los visitantes podrán conocer y adoptar mascotas que buscan un hogar además de conocer los emprendimientos de nuestras proteccionistas.

Capacitaciones sobre hábitos de consumo y residuos: Durante los tres días del evento, se ofrecerán capacitaciones sobre hábitos de consumo responsable y manejo de residuos. Expertos en gestión ambiental estarán presentes para sensibilizar a los asistentes sobre la correcta disposición de residuos y la importancia del reciclaje. Además, se contará con canecas específicas para la recolección de PET (botellas y tapas).

Carpas de información ambiental y cartografía social: Se instalarán carpas informativas donde los visitantes podrán acceder a mapas informativos que indican la ubicación de las bodegas de reciclaje de la localidad de Ciudad Bolívar.

Emprendimientos locales: Los asistentes podrán disfrutar de productos frescos cultivados en huertas rurales y urbanas de la localidad de Ciudad Bolívar. Entre los productos disponibles se incluyen hortalizas, productos orgánicos, frutas, verduras, aromáticas, entre otros.

El Mercado Campesino que se realizará en Gran Plaza El Ensueño es una excelente oportunidad para apoyar a los productores locales, promover prácticas sostenibles y disfrutar de un ambiente familiar y educativo.

Mercado campesino en Ciudad Bolívar, una apuesta por la sostenibilidad was last modified: by