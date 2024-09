Mercado móvil de México llegaría a 149,5 M de líneas a fines de 2024

Las líneas móviles continuarán en aumento para fines de este año, manteniendo un incremento del 4,1% anual, de acuerdo con una infografía de 5G Americas elaborada con datos de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

BUENOS AIRES, 12 de septiembre de 2024.- La adopción de segundas líneas móviles por usuario, junto con un mercado que presenta tarifas agresivas son los factores que mantienen el mercado móvil de México en ascenso, de acuerdo con una infografía de 5G Americas elaborada a partir de información de la firma de inteligencia de negocios The Competitive Intelligence Unit (The CIU). El pronóstico de la consultora prevé que hacia fines de este año se alcancen los 149,5 millones de líneas móviles, marcando un incremento anual del 4,1 por ciento.

El análisis de las cifras muestra también que la proporción de líneas prepago y pospago se mantiene estable en los últimos tres años, con alrededor de un 83,3 por ciento de líneas prepago sobre el total.

Otro punto que tampoco presenta grandes alteraciones es la frecuencia de recambio de dispositivos, que se preserva en un promedio de 25,7 meses. Según la clasificación de The CIU, el mercado mexicano está dominado por terminales de gama media, con un 68,8 por ciento, seguido por los de gama baja (19,8 por ciento) y tan sólo un 11,4 por ciento de equipos de gama alta.

No obstante, sí se presentan alteraciones en el consumo de datos móviles, dinamizado por la migración a redes de nueva generación, en conjunción con planes y paquetes con mayor oferta de datos. Los datos de la consultora apuntan a un 7,1 por ciento de aumento anual en el consumo de datos, que pasará de un promedio de 6,5 GB por usuario por mes registrado en el primer trimestre de 2024, a 7 GB por usuario por mes pronosticado para fines de este año.

