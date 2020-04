A partir de este jueves 9 de abril, Las Pulgas, La Curva de Molina, Los Plataneros, Mercasur, el Kilómetro Cuatro y el casco central de Maracaibo, abrirán solo tres días a la semana, de 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, como medida para reducir la movilidad durante el tiempo que dure la cuarentena por COVID-19.

Así lo informó el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, el miércoles 8 de abril, luego de la reunión semanal del Estado Mayor para la defensa integral de la nación, donde también participó el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto y el jefe de la REDI occidente, M/G Ovidio Delgado.

Casanova detalló que los días que abrirán dichos mercados serán los martes, jueves y sábados, para así poder concentrar los esfuerzos, en grupos multidisciplinarios de los cuerpos de seguridad ciudadana, como Bomberos, funcionarios de Protección Civil, oficiales policiales y militares y de esta manera tener un mejor control del cumplimiento de las medidas preventivas del COVID-19 en estos espacios comerciales de la capital zuliana.

El Alcalde enfatizó que habrá sanciones para aquellos comerciantes que incumplan con estas medidas.

En ese sentido, advirtió que este viernes los mercados no abrirán, por lo que el comerciante que intente abrir y se resista a cerrar, se enfrentará a las autoridades y le serán impuestas las sanciones estipuladas en el decreto municipal 0024-2020, que permite aplicar tanto sanciones económicas como penales, enfatizó Casanova.

Quienes trabajan en estos mercados podrán iniciar sus labores desde la madrugada, los días establecidos, cumpliendo con los protocolos establecidos para evitar la propagación del coronavirus y atenderán al público desde las 8:00 de la mañana hasta 12:00 del mediodía y tendrán hasta las 2:00 de la tarde para despachar al personal y hacer el cierre diario administrativo.

Mercados a cielo abierto de Maracaibo abrirán solo martes, jueves y sábado was last modified: by

En : Noticias Nacionales