MÉRIDA, VENEZUELA: Al menos 13 muertos por intensas lluvias es el saldo a la fecha

En horas de la tarde de este martes, el Gobernador del estado Mérida informó que producto de los desbordamiento de tres ríos en la región por la lluvias acaecidas este lunes fallecieron 11 personas en Tovar y dos niños en Santa Cruz de Mora.

A través de una entrevista divulgada en su cuenta oficial de Twitter Guevara explicó que se encuentra interrumpido el fluido eléctrico, “producto de que las aguas llegaron a los transformadores”.

Guevara dijo además que “es bastante lamentable la situación que estamos viviendo desde hace unos días” con las lluvias torrenciales que han afectado a varios sectores de la entidad andina».

El burgomaestre manifestó además que la telefonía también presentó problemas, generando incertidumbre entre los familiares que no se pueden comunicar con sus allegados en las zonas afectadas.

Vale la pena recordar que en horas de la noche de este lunes un intenso aguacero azotó a las poblaciones de Tovar y el Valle de Mocotíes, generando anegaciones y destrucción de viviendas.

