Mérida, Venezuela: Niño muere quemado al caer dentro de una olla de sopa

En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de los Andes (HULA) murió un niño de dos años, tras permanecer 13 días en agonía, producto de las quemaduras que sufrió.

Según se conoció, el lamentable accidente sucedió la tarde del pasado 3 del presente mes en una vivienda ubicada en la aldea La Quebrada de Pueblo Nuevo del Sur, del municipio Sucre del estado Mérida.

Al parecer, la progenitora del bebé elaboró una sopa con el propósito de recaudar fondos para el tratamiento médico de un familiar y, en un presunto descuido, el niño cayó dentro de la olla.

Fuente: La Nación

