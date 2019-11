Torta de Zanahorias , Ingredientes:

1 taza de aceite.



1 y 1/2 taza de azúcar.



2 tazas de harina.



2 huevos.

1 Cucharada de canela



1 cdita de polvo para hornear.



4 zanahorias medianas.

Vainilla

1 Taza de nueces picadas

Torta de Zanahorias, Preparación:

Pelar las zanahorias y cortarlas en trocitos.

Licuarlas con el aceite y los huevos.

Mezclar la harina, el azucar y el polvo para hornear.

Unir con las zanahorias, la cuchara de canela, las nueces y vainilla al gusto

Verter la peparacion en un molde previamente enmantecado y enharinado. Cocinar en el horno durante 45 minutos.

