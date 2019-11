MERLÍN GESSEN PRESENTÓ ALTERNATIVAS DE USO DE LA LÍNEA MENOR DE FRIGILUX

El chef Merlín Gessen embajador de Frigilux, participó en la III edición del Club Market (Navidad 2019), haciendo un cooking show demostrando a su vez la practicidad y versatilidad de los electrodomésticos de la línea menor de alta gama de Frigilux. El destacado chef ofreció al público asistente una torta cocinada en una arrocera, así como también una degustación de papas al estilo español, pero, con una doble cocción que se logra solo con la freidora de aire para que queden bien crujientes por fuera y suaves por dentro. Como plato fuerte ofreció pollo marinado el cual fue elaborado en la cocina de inducción de dicha marca.

“Lo maravilloso de los equipos de tecnología como los que tenemos con Frigilux es que son muy diversos y cualquier persona los puede adaptar a sus propias necesidades”, destacó Gessen.

La jornada que tuvo lugar en el Gran salón de la Asociación de Ganaderos del estado Carabobo, se efectuó dentro de la exposición que mantuvo Frigilux mostrando lo más selecto de las diferentes líneas que produce la marca.

En esta tercera edición organizada por la revista Club dirigida por Mariana Bencomo entre otros participantes se pudo disfrutar de varios desfiles, gastronomía, música entre otros.

En : Notas de Prensa