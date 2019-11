Merluza Al Perejil, Ingredientes para una persona:

50 gramos de cebolla

170 gramos de merluza fresca

15 gramos de zumo de limón

15 gramos de aceite de oliva o aceite vegetal

Agua o caldo de pescado

Merluza Al Perejil, Ingredientes para una persona, Elaboración:

Sofríe la cebolla picada a fuego lento

Añade la merluza y riégala con el caldo natural de pescado o agua, y después añade un poco de zumo de limón natural

Deja cocinar hasta que la merluza este bien cocida

Tritura el perejil y mezclado con el aceite, y con el restante zumo de limón

Añade esta mezcla sobre la merluza antes de servirla

Merluza Al Perejil ideal para diabéticos was last modified: by

En : Gastronomía