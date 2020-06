MÉXICO con casi 200.000 infectados y más de 21.000 muertos por COVID-19.La pandemia de covid-19 superó los 180.000 casos y los 21.000 muertos confirmados este domingo 21-J en México al sumar 5.343 nuevos contagios y 1.044 muertos.

En el informe diario, la Secretaría de Salud (SSa) reportó un acumulado de 185.545 casos y de 21.825 muertos al concluir la tercera semana del plan de la «nueva normalidad» con el que el Gobierno inició la reactivación económica el 1 de junio.

Los datos de este domingo se acercan a los récords diarios de registro de contagios, de 5.662 casos el jueves pasado, y de 1.092 fallecidos el 3 de junio.

Asimismo, la SSa registró 56.590 casos sospechosos, que aún están pendientes de una prueba confirmatoria, y 24.225 activos, que presentan síntomas en las últimas dos semanas.

Con estas cifras, México sube al decimocuarto lugar mundial con más casos de covid-19 al superar a Pakistán y se afianza como el séptimo con más muertes, según la Universidad Johns Hopkins.

FUENTE.AGENCIAS

MÉXICO con casi 200.000 infectados y más de 21.000 muertos por COVID-19 was last modified: by

En : Noticias Internacionales