México: Encuentran vehículo con diez cuerpos carbonizados

“La fiscalía general investiga los hechos ocurridos en el camino Mexcalzingo-Tlayepan, municipio de Chilapa, al localizarse un vehículo con diez cuerpos”, dijo la fiscalía de Guerrero en un comunicado.

Al menos 10 cuerpos carbonizados fueron encontrados el viernes en un vehículo en el sureño estado mexicano de Guerrero, uno de los más golpeados por la violencia ligada al crimen organizado, informaron autoridades este sábado.

La dependencia agregó que el vehículo fue localizado tras una llamada al número de emergencias y que al lugar acudieron especialistas forenses y la policía investigadora.

“Personal de la fiscalía inició inmediatamente el procesamiento del lugar de los hechos para determinar las causas y deslindar las responsabilidades”, dijo.

