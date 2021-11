Mi Orange la App gratuita para gestionar tu móvil

La operadora europea ORANGE ha lanzado la App Mi Orange, una interesante aplicación gratuita con la que los abonados de este proveedor de servicios celulares y de conectividad pueden gestionar la totalidad de sus líneas con el proveedor, hacer consultas de sus consumos, ver el cargo de sus facturas, gestionar su conexión WIFI, configurar el router de la operadora entre otras cosas que veremos a continuación.

Una de las opciones más interesantes e importantes es de acceder al soporte o ayuda de especialistas dispuestos por la operadora y a través de dicha opción solicitar cita en la tienda Orange más cercana a su domicilio o sitio de trabajo.

Funciones y más funciones que ayudan a usuario en su autogestión de abonado.

Comprueba los megas y minutos que llevas consumidos

Conoce el importe de tu factura y los días que quedan para la próxima

Consulta las características de tu tarifa

Gestiona tu wifi y configura tu router Livebox

De acuerdo con la operadora, gestionar todas las líneas del abonado es más fácil y rápido con Mi Orange.

En este apartado se puede realizar cosas cómo:

Consulta el consumo

Visualizar la factura de forma interactiva y descargarla

Activar o desactivar servicios de las líneas

Consultar características del plan del abonado y modificarlo.

Adquirir más productos y servicios.

Hacerle seguimiento a los pedidos.

Recargas la tarjeta.

Encontrar información relacionada a todos los productos y servicios de la operadora.

Es importante recalcar que la App está disponible para usarse en Tablets y móviles, tanto en iOS, Android y en la tienda Huawei.

La empresa hace énfasis en indicar; “El objetivo de esta renovación de Mi Orange es ofrecer una navegabilidad más fluida con menos niveles, mostrando lo más importante con menor esfuerzo para el usuario.” Fuente. Blog oficial de la operadora.

Por lo que vemos el enfoque y dirección es el de la autogestión en todo lo que el cliente o abonado puedan realizar desde la Aplicación sin necesidad de moverse de manera física hasta una tienda Orange.

Pero cómo ya lo hemos indicado, si eses es el caso, la propia Aplicación le permite realizar la respectiva cita.

Finalmente, como también lo hemos indicado la App puede usarse desde el móvil o Tablet, pero obviamente también desde la interface web del operador, la App ha sido recientemente actualizada y por esta época al más del 50% de los abonados utiliza los canales digitales para conectarse con Orange.

