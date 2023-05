Michael Berti a Repetir La Victoria En Australia

El motociclista venezolano Michael Berti estará en acción este fin de semana 20 y 21 de mayo en la segunda fecha del Campeonato Australiano de Motos Clásicas que se disputará en el trazado Morgan Park Raceway, en la localidad de Queensland, pista que visita por primera vez y en la que buscará una nueva conquista en su categoría.

En el evento denominado Masters of Morgan Park, Michael Berti estará en acción en dos clases a los mandos de una Ducati TT2 de 750cc que saldrá en la clase Período 5 hasta 750cc de 1973 a 1982 en la que se llevó la victoria en la ronda de apertura efectuada en el circuito Sidney Motorsports Park y también verá acción en Fórmula 4 Bears, en la que compiten exclusivamente motos europeas y norteamericanas, con excepción de fabricados japoneses.

En febrero, Michael Berti llevó la escarlata Ducati TT2 de 750cc del año 1982 perteneciente al equipo Bob Garner Racing al primer puesto en la tercera batería del fin de semana sobre el mundialista circuito de Eastern Creek, éxito que le valió para asumir la punta de su división con 65 puntos. La formación que tiene su base en la costera población de Byron Bay – donde reside Berti – tenía intenciones de llevar también la máquina de 1000cc, pero retrasos en la entrega de algunas piezas provenientes de Estados Unidos impidieron armar la moto a tiempo.

“El circuito de Morgan Park está al norte, está como a 4 horas de la costa y se espera que haga mucho frío – precisa Michael Berti – A la Ducati le colocaron otro motor, después de probar varias cosas como distintos carburadores y al final lograron incrementar 5 caballos más de potencia y un poco más de torque del que yo había probado. Además es un poco más moderno, se le pudo colocar otro basculante, más largo, lo que pensamos debe corregir los problemas de chatter o vibración que teníamos en la rueda trasera. Llegamos a una pista que no conocemos, pero se ve bien buena, segura, muy interesante. Vi algunos videos, si bien mirar una pantalla poco te ayuda, porque uno no tiene los puntos de referencia y es algo que solo se tiene que sentir en la pista. De la otra moto, la 1000cc, ya enviaron las piezas de Estados Unidos a Australia, aunque no hubo tiempo para armarla, así que solo voy en las dos categorías con una sola moto, la 750cc”.

Las condiciones meteorológicas serán un factor a tener muy en cuenta porque si bien todavía en Oceanía se encuentran en otoño, ya se acerca el invierno y las previsiones del fin de semana en las horas matutinas anticipan que la temperatura estará en 3 grados el sábado y 5 grados el domingo, mientras pasado al mediodía ascenderá a 17 o hasta 19 grados centígrados. Ese cambio tan drástico obliga al equipo y al piloto a trabajar mucho con la puesta a punto y la presión de los cauchos. Se empleará el trazado largo de casi 3 kilómetros de longitud (2967 metros).

Este viernes Michael Berti tuvo oportunidad de rodar en el circuito Morgan Park para conocerlo y adaptarse, mientras el sábado arrancará la actividad oficial con las clasificaciones que se cumplirán en horario matutino. En el caso de no mezclarse las categorías en las que está inscrito, podrá tomar parte en dos sesiones de clasificación, mientras en la tarde arrancarán las primeras carreras, por lo que el primer día competirá en 4 mangas, programa que debe repetirse el domingo, por lo que en total durante el fin de semana el caraqueño estará en acción en 8 pruebas.

En la cita de Queensland, Michael Berti estará acompañado de su hija Daniela, quien acaba de cumplir 16 años y podrá conducir el vehículo en la carretera siempre que tenga un adulto a su lado, en este caso, su padre. Esta primera licencia de manejo se conoce como L (de Learner o Aprendiz) y tiene que sumar un total de 120 horas antes de cumplir 17 años, para luego aspirar a su segunda licencia cuando tenga 18 años, la denominada P Roja, para luego al cumplir 19, contar con la P Verde, pasos obligatorios antes de recibir su documento de manejo completo. Sin dudas, un sistema muy distinto – y eficaz – a lo que se acostumbra en América y Europa para obtener un documento tan importante.

