Microsoft lanzó Windows 11, más potente y más rápido

De acuerdo a la introducción realizada por el jefe de desarrollo del producto, Panos Panay.

Windows siempre ha existido para ser un escenario para la innovación mundial. Ha sido la columna vertebral de los negocios globales y donde las nuevas empresas se convirtieron en nombres familiares. La web nació y creció en Windows. Es el lugar donde muchos de nosotros escribimos nuestro primer correo electrónico, jugamos nuestro primer juego de PC y escribimos nuestra primera línea de código. Windows es el lugar al que la gente va para crear, conectarse, aprender y lograr, una plataforma en la que más de mil millones de personas confían en la actualidad. La responsabilidad de diseñar para tantas personas es algo que no nos tomamos a la ligera. Los últimos 18 meses trajeron un cambio increíble en la forma en que usamos nuestras PC, pasamos de adaptar la PC a nuestra vida a tratar de encajar toda nuestra vida en la PC. Nuestros dispositivos no eran solo los lugares a los que íbamos para las reuniones, las clases y para hacer las cosas, sino también los lugares donde íbamos a jugar con amigos, ver nuestros programas favoritos y, quizás lo más significativo, conectarnos entre nosotros. En el proceso, nos encontramos recreando las bromas de la oficina, la charla en el pasillo, los entrenamientos, las horas felices y las celebraciones navideñas, de forma digital. Lo que fue tan poderoso fue el cambio en la PC que vimos y sentimos, de algo práctico y funcional a algo personal y emocional. Esto es lo que nos inspiró mientras creábamos la próxima generación de Windows. Para construirle un lugar que le resulte familiar, donde pueda crear, aprender, jugar y, lo más importante, conectarse de todas las formas nuevas. Hoy, me siento honrado y emocionado de presentarle Windows 11, el Windows que le acerca a lo que ama.

Imágenes del nuevo Windows 11.

Video de presentación

