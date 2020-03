Mientras empeora la pandemia, Trump se niega a declarar la cuarentena nacional .

El presidente de EE.UU., Donald Trump, informó este sábado que no sería necesaria una cuarentena en el estado de Nueva York, y tampoco en Nueva Jersey y Connecticut, para frenar la propagación del coronavirus. Además, informó de que había pedido a las autoridades sanitarias federales que emitieran una «alerta de viaje alta».

«Por recomendación del grupo de trabajo del coronavirus de la Casa Blanca, y luego de consultar con los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, solicité a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que emitan una alerta de viaje alta, que será administrado por losgobernadores, en consulta con el Gobierno Federal. No será necesaria una cuarentena. Los detalles completos serán revelados por los CDC esta noche», tuiteó .

Previamente, Donald Trump anunció que evaluaba la posibilidad de declarar la cuarentena en los tres estados.

Mientras empeora la pandemia, Trump se niega a declarar la cuarentena nacional was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos