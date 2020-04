El dúo de músicos venezolanos irrumpe con su música urbana

Desde Los Ángeles California, nos llega la música de “Piojos Intergalácticos”; un dúo venezolano que se abre paso en el género alternativo – urbano, presentando su tema “Mientras tanto”, una canción que evoca la nostalgia de estar lejos de casa con ritmos pegajosos que invitan a bailar.

Gustavo Padrón y Christian Cornejo le dan vida a “Piojos Intergalácticos”, luego de recorrer juntos una larga trayectoria de más de 12 años, componiendo y creando música. En este 2020 decidieron lanzar su proyecto junto a un primer tema llamado “Mientras tanto”, el cual escribieron junto a Bruno Romano, quien también es el productor del sencillo.

Con influencias de Bomba Estéreo, Café Tacvba, Manu Chao, Desorden Público, entre otros. Gustavo y Christian nos muestran un tema que en sus propias palabras “Habla de una persona que tiene hermosos recuerdos en su pueblo costero, sabe que su tierra siempre estará allí esperándolo y que algún día volverá”.

“La canción combina maravillosamente instrumentos orgánicos y eléctricos, con melodías pop y ritmos latinos. Es sin duda un tema que tiene afinidad con cualquier persona que alguna vez haya sentido nostalgia y extrañe su hogar. Resuena especialmente con la comunidad Latina que vive fuera de su país”, continuaron los músicos. Este sencillo promocional cuenta con un line up 100% venezolano; Gustavo Porras en el bajo y Beto Marzano en la percusión. Junto a este dúo musical hacen de esta canción un encuentro perfecto entre la añoranza y la fiesta.

“Mientras Tanto” es producida por Bruno Romano, Mezcla de Carlos Imperatori y Master de Marcel Fernández. Piojos Intergalácticos ya prepara nuevo material. La invitación es para disfrutar de este nuevo lanzamiento y que estén muy pendientes de sus próximas actualizaciones.

Enviado por Luanda Caleca & Lolique Bosch

Mientras tanto, el tema debut de “Piojos Intergalácticos” was last modified: by

En : Gente