MIG DAH debuta con “Lover in Beirut”

El artista líbano-venezolano Mig Dah, nos presenta “Lover in Beirut” un tema que se pasea por el pop alternativo y la música electrónica, inspirado en el fin de una relación sanada, un viaje al Líbano y en los recuerdos de una madre que vivió la guerra civil de su país. Este tema está contado desde el alma, produciendo una descarga de sensaciones que se puede disfrutar plenamente; además, cuenta con un increíble video que desde ya se encuentra disponible en su canal de YouTube.

En 2019, Mig Dah formalizó su carrera musical junto a su disquera Quantum Tarts. Compositor, intérprete y productor de sus canciones, este artista confiesa ser artífice de todo su arte, desde la producción de sus temas musicales y el diseño de las visuales hasta lo más mínimo a comunicar, Mig Dah es parte de su proceso de creación de principio a fin.

“Lover in Beirut” fue escrito y producido por el mismo Mig Dah y co-producido por Chapis Lasca. La programación e ingeniería de sonido fue realizada por Alejandro Zavala junto a Ricardo Martínez en la ingeniería de grabación, mientras que la mezcla estuvo a cargo de Leonel Carmona y finalmente, la masterización de Germán Landaeta.

Mig Dah nos comenta sobre el tema que “Mi primera canción Lover in Beirut está inspirada en el fin de una relación sanada en un viaje a Líbano. Grabamos el video en Beirut, en el apartamento de la infancia de mi mamá, destruído durante la Guerra Civil”.

El video Dirigido por Anthony Yazbeck, es sin duda una pieza audiovisual cargada de esteticismo. Mig Dah asegura que “La ubicación en la que filmamos el video musical es espectacular. Es un penthouse donde mi mamá vivió en Beirut hasta que la Guerra Civil lo destruyó. Lloró cuando lo vio por primera vez, décadas después”.

