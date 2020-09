Miguel Pérez Rendiles trasciende fronteras con sus Caritas

A sus 83 años, el autónomo y autodidacta Miguel Pérez Rendiles continúa regalando sonrisas al pueblo venezolano. El Maestro ha traspasado fronteras, como Europa, Estados Unidos, Perú y Colombia, países que ha elegido para llevar su arte.

Por si fuera poco, ha sido reconocido en importantes medios de comunicación en los países de América y Europa anteriormente mencionados. Miguel ha participado en importantes bienales del arte y ferias internacionales, tales como Bienal de Armenia 2019 y Museo Grau de Bogotá.

Sus inicios en el arte llegaron en plena juventud. Todo comenzó como un hobby, pintando y dibujando solo Caritas, algunas alegres, tristes, con lentes, sin lentes, gordas, flacas, utilizando partes de una cara para continuar con la siguiente, en ellas plasma el amor, la picardía, la aventura, el respeto, el humor, en cada una refleja los sentimientos encontrados en la vida misma.

El trabajo artístico del Maestro Miguel Pérez Rendiles, en cada una de sus exposiciones, ha llamado la atención por el tipo de arte innovador, ingenuo, llamativo y agradable al visitante y observador del arte. Cuenta con reconocimientos otorgados y galardonados. Su obra actualmente se encuentra también en esculturas metálicas de varios colores.

En : Notas de Prensa