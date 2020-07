Mikel Aitor estrena el track «Distancia»

Distancia» es el nuevo track del cantautor latinoamericano residenciado en Los Angeles, California. Un indie folk con guiños al caribe que se inspira en Jorge Luis Borges.

“No extrañamos los lugares, solo los tiempos”, decía Jorge Luis Borges, una frase que inspiró a “Distancia”, el nuevo sencillo de Mikel Aitor, disponible en Plataformas Streaming.

Acompasando la línea cantautora e influyente de Kevin Johansen, Jorge Drexler y Eduardo Mateo, con historias que hurgan las vivencias personales, Mikel decide explorar la complicidad humana como un guía para interactuar emociones. Se apoya en en la rítmica sobre lo armónico. Un indie folk con guiños caribeños que amplifican la sonoridad de su autor.

El cantante y compositor latinoamericano sigue desempolvando parte del material gestado en su home studio en Orlando, lugar en el que no solo grabó él todos los instrumentos, sino que desterró y exorcizó experiencias y emociones recientes para darle forma a un puñado de canciones escritas e interpretadas por él. Fue mezclado por Carlos Brandi (The Sonic Room Studios, NYC.).

“Es sobre la curiosidad de conocer a alguien con quien sabes que harás click, y todo el juego previo, intercambio de miradas, toda la procrastinación anterior a la presentación y básicamente pedirle a la otra persona que no se preocupe. Que siempre podemos guardar un silencio como distancia o un semitono de este momento (el mínimo intervalo entre dos notas musicales) que quiere decir que podemos usar el silencio para mantener la distancia o el ruido”.

Será en el mes de agosto que Mikel tiene previsto el lanzamiento de su álbum, un paseo introspectivo, lleno de vivencias y anécdotas que confluye en sonoridad y esperanza.

NOTA DE PRENSA