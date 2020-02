El cantautor venezolano radicado en Los Ángeles, California, Mikel Aitor, está de estreno con Zelda, un nuevo sencillo que llega tres años después de la edición de Casa Austera, su disco debut.

Se trata de una canción descrita por el propio artista como un tema que «podría hacer feliz a tu perro», donde habla sobre las relaciones tóxicas de las que queremos salir pero al mismo timepo no, en las que sabes que se están haciendo mal las dos personas pero realmente no les importa.

El single, que fue inspirado y toma su nombre de una perra que el artista conoció en Orlando, juega con estructuras sumamente simples e inocentes, usando la guitarra acústica y la voz como vía para transmitir.

Zelda fue grabado en Winter Park, Orlando en el antiguo home studio del artista egresado de Full Sail University, y las voces fueron grabadas en su estudio casero en la ciudad de Los Angeles, California. De ahí fue enviado a New York a ser mezclado y masterizado por Carlos Brandi en los estudios The Sonic Room.

Antes de la edición de su segunda placa discográfica, pautada para junio de este 2020, el artista estará estrenando dos sencillos más, adelantando que este disco es un trabajo más experimental, pero que mantiene la esencia orgánica y acústica de su trabajo previo.

El single está disponible en todos los servicios de streaming como Spotify y Apple Music, en el siguiente enlace: https://sl.onerpm.com/8123160360

Para más información, pueden seguir a Mikel Aitor en sus redes sociales: @mikelaitor

Mikel Aitor estrena ‘Zelda’, una canción que podría hacer feliz a tu perro was last modified: by

En : Gente