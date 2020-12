Miles de cadáveres son abandonados en morgues improvisadas en Nueva York.

La pandemia del coronavirus chino, covid-19 ha destronado muchos mitos del país norteño y uno es el famoso sueño americano. La realidad es que la economía del Estados Unidos es tan frágil cómo una hoja que vuela a donde el viento la lleve, hemos visto cómo solamente por detenerse una semana millones de estadounidenses e inmigrantes ilegales quedaron sin trabajo, y no pudieron seguir pagando la renta, el seguro de su auto, seguro médico y ni siquiera la comida.

En la actualidad al menos 650 cuerpos siguen en morgues improvisadas en remolques en la costa de Brooklyn, de acuerdo la Oficina del Jefe Médico Forense de la ciudad, que dijo al periódico que la ciudad no puede encontrar familias para muchos de los muertos o que sus familias no pueden permitirse un entierro adecuado, pero veremos más adelante en este artículo que las cifras son horrorosamente mayores.

Un grave problema socio económico en Norteamérica

Los funcionarios del forense informaron a The Wall Street Journal que la oficina no ha podido encontrar a los familiares de 230 personas.

Pero las limitaciones financieras han impedido que muchas familias puedan reubicar los cuerpos de sus parientes, de acuerdo a la oficina del forense y es probable que no los reclamen, ya que si los pobres en EEUU no tienen para comprar sus medicamentos y han pasado a usar insumos de uso veterinario para paliar sus enfermedades menos tendrán para pagar un servicio funerario que puede ascender a miles de dólares.

Cifras Alarmantes de las muertes por Covid-19 en Nueva York

Un informe reciente del Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades encontró que el 30% de los pacientes con coronavirus admitidos en los hospitales de la ciudad a principios de este año no sobrevivieron.

Echándole tierra a la opinión pública..

A mediados de Abril de 2020, la ciudad de Nueva York detuvo los entierros en fosas comunes en una isla que en el siglo pasado estuvo destinada para eso, luego que se viralizaron las apocalípticas imágenes del hecho, cómo podemos apreciar en la gráfica.

De las fosas comunes a las morgues improvisadas en Nueva York.

Para el momento que se comenzaron a cavar fosas comunes, la cantidad de entierros semanales en dicha isla era de 25 cuerpos, al momento de abandonar la fosa común para acallar las críticas la cantidad era de 25 cuerpos diarios, desde ese entonces los cadáveres no reclamados o no identificados se han apilado en las morgues de remolques y dejados abandonados en un muelle.

Inicialmente se notificó de al menos 650 cuerpos apilados en las precitadas morgues, pero si la cantidad de cuerpos que recibían las fosas comunes en Abril de 2020 se mantuvo, y además pudo incrementarse ya que los picos y oleadas de contagios no han dado abasto en la ciudad, la cantidad podría sobrepasar los 5000 cadáveres que no han recibido una digna sepultura.

