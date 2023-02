Miles de edificios se desmoronan en Turquía durante el terremoto, VIDEOS

El Poderoso terremoto que ha sacudido a Turquía en la madrugada del Lunes 06 de febrero de 2023 y del que todavía no se tiene la cantidad final de víctimas, ha dejado tal vez decenas de miles de edificios desmoronados, destruidos o afectados de tal manera que hacen imposible que continúen siendo las viviendas de sus habitantes hasta el momento del suceso.

En diferentes videos mostrados en redes sociales los habitantes de la zona de desastre en varias ciudades de Turquía han mostrado como los edificios caen como un castillo de naipes antes la furia implacable de la corteza terrestre.

No se conocen las causas del terremoto, pero varios especialistas habían predicho que la zona podría ser objeto de un suceso de tal magnitud dada la agitada actividad de la corteza terrestre en los meses anteriores.

Otros aducen que el mismo se debe a la paralización del núcleo de la tierra y su giro en sentido contrario.

A continuación una recopilación de los videos más impactantes que van llegando sobre el terremoto de más de 8 grados en Turquía.

TURKIA – TERREMOTO 7.8. Imágenes desoladoras de la destrucción causada por el fuerte terremoto. pic.twitter.com/aOeeAqYWtL — Liliana Franco (@lilianaf523) February 6, 2023

Continúan los colapsos en Turkía…. pic.twitter.com/CEZKCgWqsP — AValencia (@avalencia2o) February 6, 2023

Impresiomamte!!! Turkia , 1200 muertos por terremoto… pic.twitter.com/OQogpBNPHY — Tito (@Tito9k9) February 6, 2023

TURKIA – LO ÚLTIMO. Imágenes conmovedoras del devastador terremoto 7.8 en Turkia. pic.twitter.com/TYKoSS8HqM — Liliana Franco (@lilianaf523) February 6, 2023

TURKIA – TERREMOTO 7.8. Devastadoras imágenes de la ciudad de Elbistan. El gobierno está pidiendo URGENTE ayuda a la Comunidad Internacional. pic.twitter.com/XIiTJGKBxj — Liliana Franco (@lilianaf523) February 6, 2023

TURKIA – NUEVO DEVASTADOR TERREMOTO de 7.5 grados con epicentro en la ciudad de Ekinozu, en la misma región que el anterior. pic.twitter.com/H4Q8zvRhHw — Liliana Franco (@lilianaf523) February 6, 2023

Turkia es una película de terror. pic.twitter.com/Lx6qncRPao — Enzo Bonelli (@EnzoBonelli05) February 6, 2023

Terrible terremoto en turkia, El pais necesita toda la ayuda posible de la comunidad internacional. pic.twitter.com/Z9yyTcMPbk — Vp_Portland (@VP_Portland) February 6, 2023

De las peores escenas que nos deja este terremoto ocurrido en Turkia: los gritos de quienes permanecen bajo los escombros! Dicen que se escuchan por todas partes. pic.twitter.com/egNQVdpAa5 — Idania Chirinos (@IdaniaChirinos) February 6, 2023

#AHORA 🚨#Terremoto #Turquía Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan — información más reciente sobre #earthquake: – 912 personas han perdido la vida

– 5.385 heridos

– 2.470 rescatados

– 2.818 edificios destruidos

– 45 países ofrecieron ayuda, asistencia pic.twitter.com/FBT0lVQvpA — PAOLA FIEGE (@PAOLA_FIEGE) February 6, 2023