Minec, FAO y GEF proyectan recuperar más de 600 hectáreas de áreas degradadas en Venezuela



Con prácticas de Manejo Forestal Sostenible y Manejo Sustentable de la Tierra.

Foto: ©FAOVE

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo de Venezuela (Minec) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, impulsarán prácticas de Manejo Forestal Sostenible y Manejo Sustentable de la Tierra en más de 600 hectáreas (ha) de áreas en proceso de recuperación, localizadas en parques nacionales y monumentos naturales y otros territorios del país.

La alianza entre el Estado venezolano, la FAO y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) establecieron, con la firma de dos recientes Cartas de Acuerdo, un conjunto de acciones que serán ejecutadas a través de los organismos: Instituto Nacional de Parques (Inparques) y Compañía Nacional de Reforestación (Conare).

FAO Venezuela prestará apoyo técnico a Inparques para la creación de un vivero con capacidad de producción para 30.000 plantas y el establecimiento de 230 ha de nuevas plantaciones. También, brindará asesoría a Conare en la implementación de sistemas agroforestales y reforestación en áreas prioritarias con problemas de degradación de tierras. Esto contempla el establecimiento de 400 ha de plantaciones forestales, mediante prácticas de Manejo Forestal Sostenible y Manejo Sustentable de la Tierra.

El Estado venezolano, ejecutará estas acciones en el marco de las estrategias de restauración y conservación de bosques, contempladas en el Proyecto denominado “Ordenación Forestal Sustentable y Conservación de Bosques en la Perspectiva Ecosocial”, iniciado en el año 2016 en conjunto con la FAO y con el que se ha ganado una experiencia exitosa de co-manejo forestal, junto a las comunidades Kariña en la Reserva Forestal Imataca, en la región Sur del país.

