Ministerio, Alcaldía y comerciantes de Maracaibo acuerdan mayor respaldo a la producción nacional y las exportaciones*

La simplificación de trámites que les permita avanzar en la exportación de productos de calidad, forma parte de los acuerdos de la mesa de trabajo realizada entre el Ministerio de Comercio Nacional, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo y la Cámara de Comercio de la ciudad.

La reunión efectuada el miércoles 4 de noviembre en la sede de la Cámara de Comercio, fue presidida por la ministra de Comercio Nacional, Eneida Laya; el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova; así como miembros de la junta directiva del gremio encabezada por su vicepresidente Francois Galletti.

La Ministra resaltó que escucharon las propuestas de los comerciantes y empresarios, referidas a sectores como el turismo, el farmacéutico y los supermercados,

así como a los productores de camarones que hacen exportaciones desde la región zuliana.

También se trató el

financiamiento y apalancamiento de la pequeña y mediana industria, para blindar la producción nacional que cada uno de ellos aporta al país.

Al reconocer el cumplimiento del esquema 7+7 plus, que ha permitido la incorporación de unos 50 sectores, Laya expresó que el sector privado puede tener la garantía de seguir invirtiendo en el país. «No estamos cerrando comercios, no estamos cerrando negocios, ni apostando a que quiebren, todo lo contrario trabajamos para que cada uno de ellos sigan aportando al desarrollo del país y que puedan exportar sus productos».

El alcalde Willy Casanova agradeció a la ministra por participar en la reunión que demuestra que las puertas siempre están abiertas para la construcción y para el progreso de la ciudad.

Resaltó que para Maracaibo la empresa privada es muy importante como generadora de empleo y de los tributos municipales necesarios para el rescate de la ciudad, que no se puede pensar ni concebir sino es de la mano del sector privado.

De la reunión surgió una ruta de trabajo a la cual la Alcaldía se sumará con el fin de apoyar y servir de bisagra entre el Ministerio de Comercio, sus instituciones y el sector empresarial.

«Vemos el 2021 como un año para la recuperación económica luego de este año tan difícil, por ello felicito a los empresarios por su participación y que cuenten con nosotros para mantener activas sus empresas, los puestos de trabajo y que sean fieles contribuyentes de la ciudad».

Por su parte Francois Galletti expresó su agradecimiento por la reunión que les permitió dar a conocer la situación crítica que ha vivido el gremio y la necesidad que tienen de ser acompañados para que sus empresas se fortalezcan y vuelvan a crecer.

