Ministro de Seguridad de Trinidad y Tobago niega haber deportado niños venezolanos aunque los considera «indeseables»

Habla el Ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young:

«Si un migrante entra a la isla de manera ilegal, inmediatamente se convierte en una persona ‘indeseable’, y deberá afrontar consecuencias judiciales.»

«Nuestra prioridad es nuestra población y nosotros tenemos leyes. Todo el que ingrese a la isla de manera ilegal, o esté aquí sin documentos, seguirá siendo deportado».

Min. Stuart Young de Trinidad y Tobago:

«A los venezolanos legales en la isla les decimos: si se descubre que están ayudando a otros de sus connacionales sin documentos en Trinidad, su permiso será revocado y también será deportado».

Dice el Ministro de Seguridad de Trinidad y Tobago:

«He visto el ‘supuesto’ reporte sobre los 16 niños, pero ahora pregunto: ¿alguien ha visto a esos individuos? ¿quiénes son? Muestres certificados de nacimiento para verificar que son menores de edad».

FUENTE.

En : Última Hora