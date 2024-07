Miranda en la Independencia de EEUU por Isaías A. Márquez Díaz

Relevante como el Primer Americano más Universal, Generalísimo don Francisco de Miranda, participa en la Independencia de los EEUU en la Revolución Francesa, y luego, por la Independencia venezolana. Pues uno de sus ideales fue la lucha por la libertad hispanoamericana. Las relaciones entre EEUU y en Venezuela comienzan cuando el entonces capitán del ejército español, Francisco de Miranda participa entre marzo-mayo/1781 en la toma de Pensacola, sur de Florida, durante la Guerra de Independencia de unas trece colonias anglosajonas, en poder de la Gran Bretaña desde 1721 tras la guerra de los Siete años, y los ingleses sufrieron una derrota decisiva, por cuyas logias transitaron las ideas independentistas.

El 4/7/1776 hace justo unos 248 años, se marcó un hito en la historia de la humanidad; pues, fue de ahí, los galos se motivaron para la Revolución de 1789. Hechos que marcaron la caída del antiguo régimen y el auge de la burguesía. Ambos episodios los protagonizaron masones. Actualmente, una “sociedad discreta”, más no secreta, puesto que no son acosados. En Pensacola, como oficial del ejército español, Miranda puso en marcha una estrategia a objeto de facilitar el envío de auxilios a los patriotas que se hallaban Mississippi arriba. Y, al concretarse el éxito de la misión, Miranda asciende a tenientecoronel por su audacia en la toma y capitulación de Pensacola (hoy, en Florida) durante 5/1781.

Culminada la guerra de independencia departió con los líderes más célebres de la emancipación americana: George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, Benjamín Franklin, Henry Knox, William Livingston y otros.

En Colombeia, obra de unos 63 tomos, registra su ideal más supremo, revela con una admiración extraordinaria sus criterios sobre la nueva república y sus personajes más destacados; ánimo libertario y talante democrático del pueblo norteamericano los factores que impulsan al Precursor a querer para u nación, así como para todo el subcontinente que dominara el otrora imperio español, la emancipación y logro de una coalición de naciones hispanoamericanas .Guerra Anglo-española (1796-1802).

Así, desde 1783 hasta 1784 se exilia en EEUU, donde visitó varias ciudades, pues el Santo Oficio o Inquisición le acosaba, aparte de masón grado 33, por el disfrute de “libros prohibidos” (hereje) y hasta por un presunto contrabando, según esa institución. Luego, se enrumbó a Europa, donde vivió hasta su retorno a Caracas en 1810, a objeto de integrarse junto a Bolívar, Sucre y otros, a la lucha por la independencia venezolana.

La Batalla de Pensacola (marzo-mayo/1871) marcó un hito o precedente histórico en la libertad de EEUU y, por extensión, de Hispanoamérica. Pues, selló la culminación del esfuerzo de la Corona española por la reconquista de las Floridas del dominio británico en el contexto de la Revolución americana, donde desde el 4/7/1776, por influjo de Thomas Jefferson, el Segundo Congreso Continental proclamó la separación o emancipación de sus colonias británicas o liberación de su hegemonía.

No hay en Florida una sola estatua de Miranda, aunque sí en Filadelfia podríamos hallar un monumento suyo, donado por el Gobierno venezolano en 7/1977, en virtud de la celebración del bicentenario de esa ciudad.

