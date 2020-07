Modernizan «Planta C» para mejorar la calidad del agua potable en Maracaibo

Los trabajos de modernización y transformación de la planta potabilizadora Alonso de Ojeda, conocida como Planta C, progresan alcanzando ya un 15% de avance, informó el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, quien junto al presidente de Hidrolago, Jorge Silva, inspeccionó esta obra.

Estos trabajos forman parte del plan integral que se ejecuta a través de los tres niveles de gobierno, y en el que la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, invertió recursos para adquirir el quinto motor que se instala en el embalse Tulé, para aumentar en 10 mil litros la distribución de agua por segundo en la ciudad.

El alcalde Casanova resaltó que la importancia de los trabajos en Planta C, que beneficiará también a los municipios San Francisco y Jesús Enrique Lossada, estriba en dos elementos, como lo son el aumento de la cantidad y de la calidad del agua que se distribuye en la ciudad.

Informó que Planta C cuenta con más de 50 años de funcionamiento y que gracias a los trabajos de modernización y transformación, que lleva adelante Hidroven con recursos de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que alcanza los 60 millones de dólares, le dará 100 años más de actividad.

En la jornada de inspección, el alcalde refirió que encontró un personal motivado, con voluntad, disposición y organización, lo cual garantiza el cumplimiento de los plazos previstos para la culminación de la obra, que se prevé sea en año y medio.

El titular de Hidrolago, Jorge Silva, explicó que este proyecto de modernización de Planta C, viene de la mano con los estudios realizados desde Hidroven en las zonas y unidades de análisis de Maracaibo, siendo una obra vinculada al esfuerzo que se ejecuta desde la Gobernación de Zulia y la Alcaldía de Maracaibo.

Detalló que los trabajos de modernización, que al ser culminada distribuirá 8.400 litros de agua por segundo, consisten en una restructuración completa de la planta potabilizadora, donde en un principio se intervendrán los sedimentarios.

Asimismo se construirá un centro de control de operaciones, donde el operario monitoreará todo el funcionamiento de la planta, lo cual se hará a través del uso de sensores.

