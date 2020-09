Modo Pago y Digitel disponibles en la App Banca Digital BOD

Caracas, septiembre 2020.- El BOD continúa en constante evolución para ofrecer a sus clientes comerciales, naturales y jurídicos, las alternativas más fáciles y seguras en Modo Pago.

Respondiendo a las exigencias del mercado, Modo Pago, el ecosistema de pagos y transferencias en moneda extranjera del BOD, invita a sus clientes a realizar operaciones y movilizar fondos de su cuenta corriente electrónica, en Dólares o Euros, a través de la APP Banca Digital BOD. Con esta innovadora modalidad las personas podrán realizar sus pagos y transferencias en Dólares y Euros en tiempo real desde su dispositivo móvil, sin necesidad de tener cuenta en el exterior o utilizar mecanismos alternos de pago.

Esta modalidad para hacer pagos y transferencias en divisas desde y hacia su cuenta está disponible para todos los clientes BOD, que ya son titulares de cuentas en moneda extranjera y que ya tienen descargada la aplicación móvil en su sistema operativo IOS o Android.

Digitel ya está en la APP de Banca Digital BOD

Los clientes BOD ahora puedan pagar y recargar sus servicios de telefonía móvil a través de la aplicación de Banca Digital BOD. De esta forma, el banco ofrece múltiples alternativas en su plataforma digital para tener acceso a la operadora de telecomunicaciones Digitel.

Es tan fácil como ingresar a la APP Banca Digital BOD en el dispositivo móvil y de inmediato estará recargando saldos o pagando facturas pendientes. Solo debe seguir una simple y sencilla ruta al ingresar a la aplicación:

Menú

Pagos y transferencias

Pagos y recargas

De esta forma BOD suma un nuevo servicio y garantiza nuevas alianzas para facilitar la vida de sus clientes en la era digital y de la autogestión.

