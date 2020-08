Ingredientes 1/2 kilo de pescado de carne blanca y firme 1 limón 3 cucharadas de aceite onotado 1 taza de cebolla cortada muy pequeña 3 tallos de cebollín cortado finamente 1/2 taza de ajíes dulces cortados muy pequeños 1/4 de taza de leche de coco 1/8 de cucharadita de pimienta 1/8 de cucharadita de sal Estos ingredientes que menciono a continuación son opcionales, ya no muchas amas de casa preparan su mojito con ellos, pero les doy esa opción ya que me gusto mucho también. 1 cucharada de alcaparras bebé

10 aceitunas cortadas finamente

3 cucharadas de pasitas

1 plátano verde para decorar

Preparación Se lava muy bien el pescado y se frota con el limón, se sumerge en una olla de agua hirviendo con una cucharadita de sal. Se cocina durante siete minutos aproximadamente, y se saca con una espumadera, se reserva hasta que enfríe, una vez frío se desmenuza con los dedos. En un caldero se calienta el aceite onotado, la cebolla, el ajo machacado, el cebollín y, por último, el ají dulce. Se cocina este sofrito durante cinco minutos a fuego lento, se agregan las alcaparras y aceitunas, y revolvemos con una paleta de madera. Se agrega el pescado, la sal y la pimienta, por último, la crema de coco. Se lleva a un hervor y retiramos del fuego. Una manera original de servirlo es dentro de una flor de tiras finas de plátano verde frito.

Mojito en coco was last modified: by

En : Gastronomía