Monitor Latino reconoce a Sueños Records y Kalimete

(@MinayaPR) Monitor Latino, la empresa líder en el registro de tocadas radiales en Estados Unidos y Latinoamérica, reconoció al exponente musical Kalimete y a la empresa discográfica Sueños Records, presidida por Wilda Díaz, por lograr la hazaña de 5 semanas número #1 en el listado general de la República Dominicana con el tema «Maldito Flow».

«Estamos muy felices de poder recibir estos reconocimientos que son un reflejo del apoyo de los programadores, DJs y el público que nos sigue» expresó Kalimete sobre el tema «Maldito Flow» que continúa entre los favoritos de la radio dentro y fuera de su país natal.

«Damos las gracias a todos los que han hecho posible esta hazaña, sobretodo a nuestro promotor estrella Steven Cifre y a Mayra Pujos de Monitor Latino por las atenciones» expresó Wilda Díaz, presidenta de Sueños Records.

Por su parte, la empresa Sueños Records continúa apostando por los artistas y así lo demostró su más reciente acuerdo con Papi Sánchez, uno de los pilares del género urbano dominicano en el mundo y Tito Swing, uno de los merengueros de calle con mayor pegada de las últimos 15 años.

«Esto es solo el inicio de varios acuerdos y grandes metas que nos hemos propuesto lograr» concluyó Wilda quien se ha ganado un gran espacio dentro de la industria a base de movimientos estratégicos e importantes.

