¡MORELLA LLEGÓ PARA QUEDARSE!

Morella Montiel se consolida en el ámbito musical como “Morella”, hoy presenta su primer sencillo promocional titulado “Desde que te vi” el cual ha tenido una gran aceptación, desde su lanzamiento, no sólo por parte del público, sino también en la industria en la que sus colegas cantantes le han dado muy buenos comentarios dejándole saber que es la nueva estrella femenina que ha llegado para quedarse.

“Desde que te vi” es el primer tema que se desprende del disco que ya prepara para lanzar próximamente. Esta canción de su autoría junto a Irvin y Pablo Rodríguez es una bachata romántica que se transforma en balada con una letra sugerente donde una mujer se declara enamorada a primera vista. La impecable producción musical con la potente voz de esta talentosa cantante zuliana estuvo acompañada de un video clip dirigido por Jorge Toledo en el que vemos a Morella radiante en un performance muy a su estilo: elegante, delicado y estético.

Hoy el video va rumbo a las 100.000 vistas en su canal de YouTube (Morella Oficial) en tan sólo cinco días de su estreno. La misma receptividad ha tenido la canción en las plataformas digitales Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, entre otras; donde se van sumando miles de reproducciones y descargas diarias.

Es importante resaltar que esta estrella de la música, nació en el Edo. Zulia y lleva en su haber profesional múltiples colaboraciones con paisanos reconocidos tal es el caso de: Jorge Luis Chacín, Los Aviadores, José Ignacio, Ronald Borjas, Nelson Arrieta, entre otros… con los que compartió tarima, protagonizó videos musicales y hasta grabó temas. Morella es reconocida en algunas ciudades del país por su impecable puesta en escena en vivo, sus presentaciones la han catapultado como la ‘show woman’ de Venezuela y hoy de manera formal se presenta con su proyecto musical con la bandera femenina en sus letras y con el objetivo de seguirlas conquistando con temas que escribe en defensa de sus derechos y hasta las historias que cada una vive en carne propia.

“La gran mayoría de mis seguidores son mujeres. Quiero seguirles llevando música y que se sientan identificadas con las historias que les contaré a través de las canciones. Esperen pronto el disco que se que les gustará y lo harán suyo” finalizó esta estrella que en muy poco tiempo se robará el corazón de muchas féminas en el mundo.

Un poco más de Morella:

Es una artista integral: cantante, actriz, modelo, fotógrafa, productora y reconocida en redes sociales. Comienza su carrera a la edad de 15 años cantando en la banda de su hermano, luego mientras cursaba estudios universitarios integra el grupo ‘Femme’ en Maracaibo con el cual logra grandes éxitos. Se muda al oriente del país donde hace carrera como cantante, por su talento y versatilidad es requerida para trabajar con artistas como: Jorge Luis Chacín, Fuera de Orden, Los Aviadores, José Ignacio, etc… también en paralelo, trabajaba como modelo apareciendo en importantes publicaciones y portadas, también protagoniza vídeos musicales para Guaco, Treo, Los Adolescentes, entre otros. Años más tarde, descubre una nueva faceta como actriz destacándose en el teatro con obras como “Aire” y “Matilda” con las cuales ha conseguido cautivar e impresionar al público de Colombia y Venezuela.

A finales de 2018 lanza la aventura de hacer un digno e innovador tributo a Selena con el cual logra llegar al corazón de los asistentes con música y canciones de esta estrella latina.

Desde ese momento, comienza la producción y preparación de su proyecto musical propio junto a una banda de excelentes y reconocidos músicos: Oscar Guedez, Edwin Portillo, Humbert Urdaneta, Edgar Valera, Iker Ramos, Ani Vera y la dirección musical de Armandito Hernández quienes han trabajado en bandas como Mermelada Bunch, Nauta, Ricardo Montaner, Voz Veis, etc. logrando un proyecto musical sólido y con estilo particular.

Así, Morella ha llegado a cautivar y conquistar todos los escenarios donde se presenta, haciendo de su sonido ya algo que se reconoce por el público, su voz y estilo es un sello de calidad que se hace sentir y que la identifica, con una puesta en escena impecable.

