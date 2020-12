Mota estrena video de “No hay más” con Nacho como protagonista

El joven cantante lanzó hoy su más reciente sencillo, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales y su canal de Youtube

FOTO.NDPCaracas, diciembre 2020.- Tal como lo había prometido, Mota sigue regalándole buena música a sus seguidores para cerrar este 2020. Después de haber lanzado con total éxito el tema “Si me lo pides” con Nacho, el cantante estrena “No hay más”, un mambo urbano que cuenta con la producción de Maffio.

Este tema fue uno de los cinco que Miguel Mendoza compuso para el joven talento. Grabado en Miami a principio de año, finalmente sale a la luz: “Estoy súper emocionado de poder hacer este lanzamiento, y realmente contento por todas la experiencias e historias que trae detrás este tema. Para ser un artista que apenas está iniciando en la música es un gran impulso poder tener a estos dos grandes músicos internacionales apoyando y ayudando en mi crecimiento profesional. Para mí es todo un honor poder hacer este tema junto a ellos”, expresa Mota.

Como mencionamos anteriormente, “No hay más” es un tema muy tropical que puede definirse como un mambo urbano. “Estamos reactivando lo que es el merengue y el mambo urbano con este tema. Siento que es un género que estuvo muy de moda y hemos ido abandonando poco a poco, pero como un artista versátil me emociona poder interpretar todo tipo de música”, asegura el cantante.

Este sencillo se encuentra en todas las plataformas digitales de Mota y ya cuenta con un video oficial, que fue estrenado a la par este 18 de diciembre en su canal de Youtube. Dirigido por Wil Romero en colaboración con Miguel Ferrer, y protagonizado por el mismísimo Nacho. “Queríamos que él tuviera una participación en el lanzamiento de la canción. Pero ya que nos encontrábamos en Margarita grabando el video, él mismo nos dio la idea de ser el actor principal, y nosotros aceptamos”, asegura Mota. “Trata de una chica con máscara que nos hipnotiza y seduce a Nacho y a mi. El objetivo de ella es robarnos el corazón, pero al final de este audiovisual sucede algo totalmente inesperado”, complementa acerca de la historia.

Para el joven cantante, estos promocionales con los que cierra el 2020 son, sin duda, grandes impulsos dentro de su carrera. “Visualizo que esto generará un impacto tanto en Venezuela como a nivel internacional para mi”, finaliza.

Para conocer más acerca de cada paso que dé este talentoso cantante, no duden en seguirlo en sus redes sociales como @esleomota.

